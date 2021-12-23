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16 минут назад

Путин объяснил остановку транзита газа по «Ямал–Европе»

«Газпром» не бронирует поставки по газопроводу «Ямал-Европа» из-за отсутствия заявок на покупку газа от европейских стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг, 23 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. … Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – заявил Путин.

Он добавил, что «Газпром» поставляет не только весь запрашиваемый по контрактам объем, «но и увеличил поставку чуть ли не на 12% или на 20%».

Одной из причин нехватки газа в ЕС, по словам президента РФ, стала недокачка газа в подземные хранилища.

«Газпром» заморозил поставки газа через Польшу

«Газпром» третий день подряд отказывается бронировать мощности газопровода «Ямал–Европа». 21 декабря газопровод перешел в реверсный режим: газ качается из Германии в Польшу.

21 декабря цена газовых фьючерсов в Европе сначала превысила $1900 за 1 тысячу куб. м впервые с 6 октября, а затем побила исторический рекорд, превысив $2000.

22 декабря украинская компания «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на Россию, обвинив ее в рекордном росте цен на газ и злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Экономика,Видео,Владимир Путин,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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