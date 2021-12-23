Снижение поставок российского газа в Европу произошло из-за уменьшения количества клиентов на топливо из-за высоких цен. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники в газовой отрасли.

Так, уже сейчас некоторые покупатели исчерпали свои лимиты на поставки по ценам, заложенным в долгосрочных контрактах. Из-за этого им необходимо платить за дополнительные объемы по очень высоким рыночным ценам. Однако большинство участников рынка не хочет этого делать. В то же время в Европе подтверждают, что компания «Газпром» выполняет все свои обязательства по договорам.

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22 декабря цены на газ на европейских биржевых торгах упали ниже отметки $2000 за 1 тыс. кубометров после резкого роста накануне. И уже утром 23 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $1790 за 1 тыс. кубометров

Скачки происходили на фоне решения «Газпрома» не бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа». По словам экспертов, Европе не нужны дополнительные поставки из-за падения спроса перед Рождеством.

Экстремальная ситуация на газовом рынке вызвана действиями России, сказал представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.

Он возложил вину на Россию, отметив, что та специально «ограничила поставки газа получателям в Европе».

«Они не поставляют газ, который необходим Европе свыше минимальных поставок по контрактам, что спровоцировало экстремальный рост цен. Это форма давления, которую российская сторона использует в отношении прежде всего Германии, а также Европейской комиссии, добиваясь согласия на запуск газопровода "Северный поток-2"», — считает Наимский.

Россия предупреждала европейских партнеров об опасности разрушения системы долгосрочных контрактов. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Мы же говорили, хочу повторить, не надо разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Вот он отрегулировал, $2000 с лишним за тысячу кубов. Пожалуйте бриться, берите", - сказал он.

Глава государства также обратил внимание на призывы к России о поставках газа на спотовый рынок, но подчеркнул, что сначала должны быть удовлетворены запросы по долгосрочным контрактам.

Путин отметил, что рекордный рост спотовых цен на газ был спровоцирован множеством факторов: неблагоприятной погодой, длинной и холодной весной в 2021 году, низким уровнем закачки газа в европейские ПХГ, неработающими ветряными электростанциями.

"Все это создало дефицит. При этом официальные власти кошмарят свои нефтегазодобывающие компании, а те в свою очередь не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи. Дефицит возник. Недозакачали [газ] в подземки, а теперь еще и вынимают. И, конечно, это проблема", - указал президент.

Перепродажа газа

По словам Путина, европейские покупатели перепродают получаемый от "Газпрома" по долгосрочным контрактам газ на фоне высоких спотовых цен, которые выше контрактных до семи раз. Он отметил, что есть все основания полагать, что, в частности, такие поставки организованы для Украины из Германии через Польшу.

"В реверсном режиме включили этот маршрут (Ямал - Европа - прим. ТАСС) из ФРГ в Польшу. И несколько дней качают из ФРГ в Польшу. Почему? Да потому, что мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена в 3-4 - 6-7 раз дешевле, чем на споте", - сказал глава государства.

По его оценке, перепродажа 1 млрд куб. м газа может принести около $900 млн.

Как добавил Владимир Путин, потребителям в Европе и ФРГ надо знать, что происходит.

"У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину", - пояснил президент, посоветовав европейским потребителям обратиться к своим соответствующим инстанциям за разъяснениями.

В частности Путин напомнил, что существует соединение между польской газопроводной системой и украинской, позволяющее перекачивать около 3 млн куб. м газа в сутки. Именно такой объем сейчас и поставляется реверсом из Германии в Польшу.

"И вместо того, чтобы подавать в Польшу, а затем на Украину, пытаясь поддержать там штаны кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику, и повлиять на цену на споте, потому что чем больше объем продукта на рынке, тем меньше цена. Нет, туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема. При чем здесь "Газпром"?" - рассказал Путин.

"Пусть не думают, что они такие умные и на них боженька заснул. Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться. А мы готовы помочь. Мы и делаем это. Мне кажется, я убедительно сейчас это показал", - подчеркнул президент.

Бронирование мощностей газопровода Ямал - Европа

"Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа третий день подряд, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей, сказал Путин.

"Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту. Ну это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это, прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что же транзитировать, если нет заявок на покупку?" - спросил Путин.

Он напомнил, что все эти дни, когда транзит по газопроводу Ямал - Европа не осуществляется, газ поставляется по нему в реверсном режиме, то есть из Германии в Польшу. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

Реверсные поставки газа по газопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу продолжаются третий день подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку в Германию со стороны "Газпрома". Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Направление потока газа может меняться из-за получения более высоких номинальных заявок (номинаций) на прокачку в том или ином направлении. Если же клиенты хотят изменить свои номинации, то формируются так называемые реноминации на поставки газа по трубе.

О бронировании транзитных мощностей

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа с минувшей пятницы, а с понедельника "Газпром" и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

В самом "Газпроме" отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. Физический поток газа в Германию по этому газопроводу формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

Во вторник, 21 декабря, отбор газа из европейских хранилищ стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщает «Интерфакс».

Одновременно установлен новый рекорд за всю историю наблюдений (с 2011 года) по подъему газа для этого дня. В общей сложности наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.

В тот же день стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. На следующий день, 22 декабря, на максимуме она поднималась до 2190 долларов.

Резкие высказывания немецких политиков вкупе с фактической приостановкой поставок по трубопроводу «Ямал – Европа» привели к рекордному взлету биржевых цен на газ. До конца года стоимость газа вряд ли упадет ниже отметки $1,5 тыс. за тысячу кубов, считают эксперты. Главным проигравшим от энергокризиса окажется Варшава, которая весь 2022 год будет получать российское топливо по спотовым ценам. Однако в минусе окажется и сам «Газпром».

Небывалый рост цен

Еще 21 декабря биржевая стоимость газа установила абсолютный рекорд, превысив в ходе торгов отметку $2150 за тысячу кубометров. Однако 22-го числа топливные котировки на основных европейских площадках отыграли резкий рост, опустившись в первой половине дня на 12%, до $1848 за тысячу кубов.

В то же время на европейском энергетическом рынке по-прежнему сохраняется неопределенность. Если негативные погодные прогнозы сбудутся, на нидерландском хабе TTF и лондонской бирже ICE следует ожидать новых ценовых рекордов. Но существенного падения биржевых котировок до конца 2021 года ждать не стоит, утверждают эксперты.

Что будет с ценами на газ

На нынешний энергетический кризис в ЕС повлиял ряд факторов, среди которых важнейшим по-прежнему остается острая зависимость европейских биржевых площадок от ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За последние недели основному потребителю газа в мире — Китаю — удалось частично справиться с внутренним дефицитом топлива за счет усиленного использования угля, считают эксперты.

По словам директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии сейчас пошли вниз, что привело к возвращению первых танкеров на европейский рынок. Однако их прибытие в евро-терминалы ожидается не раньше начала января 2022 года.

«До конца декабря цены фьючерсных газовых контрактов в Европе вряд ли опустятся ниже $1,5 тыс. за тысячу кубов. При этом максимум не поднимется выше $2 тыс.



Зима в ЕС наступила рано, как и в России, что не позволит европейцам получить дополнительные партии топлива от «Газпрома». Все это добавляет нервозности трейдерам», — подчеркнул Громов.

Он также добавил, что на ситуацию сильно давит неясность относительно сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». В этом плане только быстрое завершение сертификации сейчас могло бы нормализовать биржевой кризис.

«Россия наряду с Китаем в этом году показали рекордный прирост потребления природного газа. Если Пекин показал увеличение порядка 40-43 млрд кубометров, то Москва — больше 25 млрд кубов. Таких цифр не было никогда прежде», — объяснил Громов.

По его словам, это послужило причиной отказа «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на месяц вперед по польскому и украинскому маршрутам, из-за чего фактически приостановился транзит по трубопроводу «Ямал — Европа». Несмотря на это, российский монополист по-прежнему полностью выполняет все контрактные обязательства перед европейскими партнерами, заключил Громов.

Европейцев отпугивает стоимость газа

На фоне топливного дефицита и усиленного отбора газа из подземных хранилищ сейчас почти никто из европейских стран не заинтересован в покупке дополнительных объемов топлива. Основные поставки российского газа в ЕС идут по гораздо более низким ценам — $600-700 за тысячу кубов. Прокачка же сверх установленной нормы по трубопроводу «Ямал — Европа» привязана к споту (биржевым ценам), объясняют эксперты.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, именно это стало причиной остановки польского участка российского газопровода. Если биржевая цена на топливо упадет, «Газпром» сможет задействовать дополнительные объемы по опциону «на день вперед» или «на неделю вперед».

«С ситуацией вокруг «Ямал — Европа» не все так ужасно. Фьючерсы на январь, конечно, влияют на реальную отгрузку газа здесь и сейчас, но в этом сегменте ценник на данный момент не столь критичный. По этому маршруту европейцы платят за газ чуть больше $1 тыс. за тысячу кубометров», — объяснил эксперт.

По словам Юшкова, нормализации на биржевом рынке может поспособствовать НОВАТЭК. У российской компании есть необходимые ресурсы для транспортировки СПГ в Европу.

«Изначально проект «ЯМАЛ-СПГ» был заточен на азиатские рынки. Однако для перевозки танкеров в этом направлении подходит только восточная часть Северного морского пути. Там сейчас много льда, из-за чего потоки могут перенаправить в Европу. Этот маршрут займет больше времени, но дополнительные поставки топлива сдержат биржевой рост цен в ЕС», — отметил аналитик.

В свою очередь, Громов подчеркнул, что ситуация с СПГ может обернуться боком для европейцев. Дело в том, что как только в местные терминалы придут первые танкеры, цены на сжиженный газ действительно опустятся, но в дальнейшем это опять приведет к тому, что азиатский рынок станет для поставщиков вновь более привлекательным.

«У НОВАТЭК уже был показательный казус в 2016–2017 годах. Первая поставка СПГ с проекта «Ямал» перепродавалась трижды. Сначала партия должна была пойти в Азию, потом во Францию (там резко вырос спрос и цена), а в итоге из-за холодов в США приземлилась в Бостоне. Это при том что изначально СПГ предназначался французской компании Total», — подчеркнул Громов.

Кто станет главным пострадавшим

От энергетического кризиса пострадают в первую очередь страны Восточной и Центральной Европы, которые традиционно в большей степени зависят от поставок российского топлива. Польша, больше других стран ЕС почувствует последствия рекордных цен на топливо, считают эксперты.

По словам Юшкова, Варшава попала в очень щекотливую ситуацию, связанную с действующим долгосрочным контрактом с Москвой. Летом 2020 года Польша добилась от «Газпрома» выплаты $1,5 млрд компенсации в связи с нефтяной привязкой соглашения (высокие цены на нефть подстегивали рост контрактной стоимости топлива для Варшавы). После 2022 года поляки разорвут энергетические связи с Москвой, отказавшись от пролонгации долгосрочного контракта.

«В суде Польша требовала от «Газпрома» перевести действующий контракт с нефтяной на спотовую привязку. В итоге, как только они перешли на спот, цены взлетели выше $1 тыс. за тысячу кубов. Поляки завыли на Россию, послав в «Газпром» письмо. Однако для очередного пересмотра соглашения Варшаве теперь нужно вернуть Москве все те же $1,5 млрд», — объяснил эксперт.

После судебного разбирательства с монополистом Польша бросила все силы на достройку трубопровода Baltic Pipe, рассчитанного на ежегодную прокачку 10 млрд кубов из Норвегии. Однако у Осло, в отличие от Москвы, у которой под нужды «Северных потоков» зарезервированы мощности «Ямала», нет необходимой ресурсной базы для увеличения прокачки газа по балтийской трубе. В итоге можно сказать, что своими действиями Варшава «сама себя высекла», считают эксперты.

«В Норвегии уже много лет снижается добыча газа. Варшаве нужно будет перекупать газ у Германии по трубопроводу Euro Pipe — 2. Поляки сейчас законтрактовали только 2 млрд кубов, оставшиеся 8 млрд Варшаве придется покупать по завышенным ценам», — отметил Юшков.

В то же время главным пострадавшим от энергетического кризиса в Европе в среднесрочной перспективе может оказаться и сам «Газпром». Если ситуация на биржевом рынке продолжит накаляться в ближайшие месяцы, монополист столкнется с резким снижением спроса на континенте. По этой причине «Газпрому» уже в ближайшие годы необходимо сосредоточиться на китайском маршруте, поставки по которому могут кратно увеличиться с вводом в эксплуатацию трубопровода «Сила Сибири — 2», заключили эксперты.

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1600 долларов за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 599,8 долларов за 1 тыс. куб. м, или 136,555 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Отмечается, что общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 21%.

Ранее утром цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1800 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом общее снижение стоимости газа с начала дня составила более 11%.