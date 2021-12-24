Россия может начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, если будет известно, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, вопросы, связанные с поставками российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины, имеют исключительно коммерческий характер.

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», - подчеркнул Полищук.

Дипломат напомнил о том, что транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года, в этой связи Киев может ставить вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон выразил опасения, что этой зимой Россия может прекратить транзит газа через территорию Украины. По его словам, данный вопрос является, скорее, политическим, чем экономическим. Также Макогон обвинял Россию в том, что она шантажирует Европу, отказываясь увеличивать транзит природного газа через украинскую территорию.

Ранее «Газпром» принял решение не бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе. «Оператор ГТС Украины» в понедельник предлагал на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год. 15 декабря «Газпром» сообщил, что Украина подняла из подземных хранилищ почти весь закачанный к зиме газ.