Киев с октября практически не импортирует газ, поэтому заявление президента России Владимира Путина о влиянии Украины на резкое подорожание газа в Европе является необоснованным, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

«Украина с октября практически не импортирует газ вообще. 91% газа в 2021 году было импортировано из Венгрии, а не Польши или Словакии», — заявил он.

По его словам, в настоящее время импорт газа из Польши на Украину не осуществляется.

«Да и физически прокачать из польской ГТС в украинскую пока технически невозможно. Поэтому данные заявления абсолютно необоснованные», — сказал Макогон.

Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что спрос со стороны Украины может быть одной из причин скачка спотовых цен на газ в Европе. Он подчеркнул, что Киев принципиально получает газ не из России, а с Запада.

Существенный рост цен на газ в Европе наблюдается с апреля-мая, когда средняя стоимость на споте по TTF колебалась в диапазоне $250-300 за 1 тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» составила более $600, а уже в начале октября превысила порог в $1000. После падения цен в начале ноября до $750 они начали расти и уже больше месяца превышают $1000.

21 декабря стоимость газовых фьючерсов в Европе сначала превысила $1900 за 1 тысячу кубометров впервые с 6 октября, а затем побила исторический рекорд, превысив $2000. После этого цена подскочила до $2300. Уже 22 декабря стоимость фьючерсов газа на бирже упала до $1885,2.