В России будут строить трассы из отходов

В России начнут строить федеральные трассы из вторсырья. К 2030 году его применение в этой области должно составить 30%, пишут «Известия» со ссылкой на меморандум, подписанный Российским экологическим оператором (РЭО) и Росавтодором.

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В стройке будут применять резиновую крошку из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы, заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Также, по его словам, будет разработана современная нормативно-техническая база использования вторсырья, будут созданы условия для его применения.

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В кабмине отметили, что сотрудничество РЭО и Росавтодора имеет серьезный потенциал для достижения целевых показателей нацпроектов «Экология», «Безопасные и качественные дороги», а также стратегической инициативы «Экономика замкнутого цикла». В Росавтодоре заявили, что использование вторсырья является актуальным направлением повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии.

Благодаря переходу целых отраслей на более широкое использование вторичных ресурсов и сырья повысится экологичность производства, подчеркнул руководитель комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Он сослался на опыт за рубежом, отметив, что при строительстве дорог может быть использовано до 80–90% вторресурсов. Себестоимость строительства автотрасс может упасть на десятки процентов, отметил эксперт.

Использование вторсырья позволит решить актуальную проблему утилизации отходов, которая негативно отражается на экологии, подчеркнул член президиума правления «Опоры России» Марк Геллер.

Однако стоит учесть, что не весь мусор можно переработать и использовать вторично и не все отходы целесообразно применять для нужд дорожной отрасли, заявил член генерального совета «Деловой России», учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин.

«Перед принятием решения о применении новых технологий необходимо провести экспертную оценку стандартов, проанализировать эксплуатационные характеристики, чтобы не пострадало качество дорожных покрытий и экология вокруг них», — указал Геллер.