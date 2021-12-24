Названы сроки объединения ПФР с Фондом соцстрахования

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) должны объединиться к 1 января 2023 года. Об этом рассказали журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передают «Известия».
«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках Российской трехсторонней комиссии будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — сообщили в секретариате.
В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что объединение ПФР и ФСС может произойти не ранее 2023 года.
Председатель правления ПФР Андрей Кигим также заявлял, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе и в настоящее время идет процесс объединения баз данных.
Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что при слиянии двух структур удастся сэкономить как минимум 50 млрд рублей в год. Этому поспособствует сокращение числа сотрудников, ведь тогда будет меньше расходов на офисы, отметил он.
В декабре президент РФ подписал законы, предусматривающие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы. Отмечается, что в 2022 году предполагаемый доход бюджета Пенсионного фонда составит 10,032 трлн рублей, а в 2023-м и 2024-м — 10,591 трлн и 11,074 трлн рублей соответственно. Расходы же ПФР должны составить 10,154 трлн рублей в 2022 году, 10,574 трлн — в 2023 году и 11,167 трлн — в 2024 году.