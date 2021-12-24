Названы сроки объединения ПФР с Фондом соцстрахования

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«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках Российской трехсторонней комиссии будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — сообщили в секретариате.

В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что объединение ПФР и ФСС может произойти не ранее 2023 года.

Председатель правления ПФР Андрей Кигим также заявлял, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе и в настоящее время идет процесс объединения баз данных.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что при слиянии двух структур удастся сэкономить как минимум 50 млрд рублей в год. Этому поспособствует сокращение числа сотрудников, ведь тогда будет меньше расходов на офисы, отметил он.