Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Британия оказалась на грани коллапса «из-за России»

В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике. Его причиной стал рост цен на газ, который по мнению британских экспертов спровоцировала Россия, не став «наращивать поставки в Европу», передает «РИА Новости» со ссылкой на статью в газете Telegraph.

Британия оказалась на грани коллапса «из-за России»
Фото: ReutersReuters

«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», — приводятся в материале слова исполнительного директора Good Energy Найджела Поклингтона.

Похожее мнение высказал представитель компании EDF Филипп Коммаре, назвав ситуацию в сфере энергетики в Великобритании критической. Он уверен то, что происходит сейчас лишь начало, в дальнейшем обстановка станет еще хуже.

Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал взлет тарифов на электричество до 56%. По его словам, если ситуация не изменится, то в апреле 2022 года среднему домохозяйству в Великобритании придется платить две тысячи фунтов в год (195 тысяч рублей). Сейчас общая сумма в платежке не превышает 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей).

Отмечается, что руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK уже обратились с просьбой к правительству в Лондоне принять меры в связи с ростом стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.

В России неоднократно заявляли, что обвинения в адрес Москвы о создании топливного кризиса в ЕС являются необоснованными. По словам президента РФ Владимира Путина, европейский энергетический рынок лихорадит из-за неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций, недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте, а также отказа от долгосрочных контрактов и перехода на рыночное ценообразование.

Экономика,ЕС,Daily Telegraph,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители