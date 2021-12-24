Британия оказалась на грани коллапса «из-за России»

В Великобритании заявили о масштабном кризисе в экономике. Его причиной стал рост цен на газ, который по мнению британских экспертов спровоцировала Россия, не став «наращивать поставки в Европу», передает «РИА Новости» со ссылкой на статью в газете Telegraph.

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«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», — приводятся в материале слова исполнительного директора Good Energy Найджела Поклингтона.

Похожее мнение высказал представитель компании EDF Филипп Коммаре, назвав ситуацию в сфере энергетики в Великобритании критической. Он уверен то, что происходит сейчас лишь начало, в дальнейшем обстановка станет еще хуже.

Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал взлет тарифов на электричество до 56%. По его словам, если ситуация не изменится, то в апреле 2022 года среднему домохозяйству в Великобритании придется платить две тысячи фунтов в год (195 тысяч рублей). Сейчас общая сумма в платежке не превышает 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей).

Отмечается, что руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK уже обратились с просьбой к правительству в Лондоне принять меры в связи с ростом стоимости топлива, который ставит промышленность страны на грань катастрофы.