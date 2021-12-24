Украина оказалась на грани продовольственного кризиса из-за рекордных цен на газ

"Если ранее его доля в себестоимости составляла 2-4%, то сейчас 12-18%. Производители кофе, которые входят в нашу ассоциацию, вообще получили космические цифры, так как у них и ранее доля газа была высокой - порядка 10%. Но это только затраты на газ. А кроме него, подорожали также другие составляющие себестоимости - мука, сахар, упаковка, логистика. С начала года кондитерская продукция уже подорожала на 25%, сейчас нужно поднимать цены еще на 10-15%. Но будем реалистами - повышение цен за год на 40% при нашей покупательской способности - это очень много. Украинские сладости уже и так вытесняет импорт - за год его объемы выросли на 30%. А, если цены на украинскую продукцию еще больше повысить, конкурировать с импортном станет сложно. К слову, на внешних рынках мы уже проигрываем конкуренцию. Россияне теснят нас на арабских рынках, сложно тягаться по ценам также с поляками. Многие фабрики работают по экспорту в минус, только бы не потерять рынок сбыта", - считает Балдынюк.