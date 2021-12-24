Украина оказалась на грани продовольственного кризиса из-за рекордных цен на газ

Из-за рекордных цен на газ Украина может столкнуться с дефицитом продуктов уже в январе, пишет "Страна".
Цены на газ на Украине растут вслед за европейскими. Так, 23 декабря на Украинской энергетической бирже стартовая цена составила 57,2 тысячи гривен (почти 154 тысячи рублей, или около 1850 евро) за тысячу кубометров газа. На официальном сайте "Нафтогаз Трейдинг" 22 декабря газ с поставкой в январе стоил 73 262 гривен за тысячу кубометров. До этого 6 декабря поставщик выставлял на продажу газ по цене 35 952 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, за 16 дней цена на газ выросла более чем в два раза.
Из-за этого сразу несколько профильных ассоциаций бизнеса заявили о возможном коллапсе в отраслях. Например, хлебопеки предрекают дефицит хлеба уже в январе. по их мнению, цена на буханку после Нового года может подняться до 40 гривен (больше 100 рублей).
По данным "Укркондпрома", кондитерские фабрики уже приостанавливают производство части ассортимента. причина - высокие цены на газ. Глава ассоциации Александр Балдынюк уверен, что с января фабрики и вовсе начнут останавливаться.
"Чтобы работать в январе, с газом по 56-70 гривен за куб, который предлагают поставщики, нам придется на 10% снизить закупочную цену на молоко и на 10% повысить отпускные цены. Но даже при этом возможно сокращение производства", - пояснил глава наблюдательного совета компании "Молочный альянс" (ТМ "Яготинське", "Славия", "Златокрай" и другие) Сергей Вовченко.
Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что рекордные цены на газ ударят практически по всем производителям продуктов. по его словам, Украину ожидает не только рост цен, но и сокращение ассортимента, а также ухудшение качества продукции.
"Ведь в условиях низкого платежеспособного спроса производители, чтобы окончательно не растерять покупателей, будут "экспериментировать" с рецептурой — вместо масла добавлять пальмовый жир, шоколад разбавлять соей", — пояснил он.
Кроме хлебопеков о грядущем росте цен говорят и другие производители. Так, представитель "Украинского совета бизнеса", бенефициар компании "ГрадОлия" Станислав Таршин рассказал, что цены на подсолнечное масло в магазинах могут превысить 100 гривен за литр (около 270 рублей).
Глава "Укркондпрома" Александр Балдынюк рассказал, что кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансируют на грани рентабельности из-за высоких цен на газ и подорожания других составляющих себестоимости. По его словам, больше всего дорогой газ ударил по производству мучной продукции и карамели.
"Если ранее его доля в себестоимости составляла 2-4%, то сейчас 12-18%. Производители кофе, которые входят в нашу ассоциацию, вообще получили космические цифры, так как у них и ранее доля газа была высокой - порядка 10%. Но это только затраты на газ. А кроме него, подорожали также другие составляющие себестоимости - мука, сахар, упаковка, логистика. С начала года кондитерская продукция уже подорожала на 25%, сейчас нужно поднимать цены еще на 10-15%. Но будем реалистами - повышение цен за год на 40% при нашей покупательской способности - это очень много. Украинские сладости уже и так вытесняет импорт - за год его объемы выросли на 30%. А, если цены на украинскую продукцию еще больше повысить, конкурировать с импортном станет сложно. К слову, на внешних рынках мы уже проигрываем конкуренцию. Россияне теснят нас на арабских рынках, сложно тягаться по ценам также с поляками. Многие фабрики работают по экспорту в минус, только бы не потерять рынок сбыта", - считает Балдынюк.
По его словам, некоторые предприятия уже прекращают производство, к примеру, Херсонская кондитерская фабрика. Многим также придется сокращать ассортимент, отказываясь от наиболее "энергоемкой" продукции, например, печенья.
По словам руководителя Ассоциации "Теплицы Украины» Алексея Чайки, по итогам сезона многие теплицы закроются.
Пищевики считают, что государство могло бы поддержать предприятия, например, введя льготы на покупку газа.
"Себестоимость отечественного газа всего 3-4 гривны за куб, а бизнесу почему -то предлагают платить по 70 гривен. Говорят, рынок. Но какой же это рынок, если кто-то получает сверхприбыли на газе, а промышленность просто умирает. В этом случае надо мыслить категориями экономической безопасности страны. Создается такое впечатление, что у нас идет ставка на сырьевой экспорт, а собственное производство никому не нужно - все готовы заменить импортом", - отмечает Александр Балдынюк.
В "Укрсахаре" предлагают регулировать ситуацию дотациями для отдельных сегментов рынка. Для себя просят дотацию в 150 гривен на тонну сахара.
Пока ответа от украинских властей на это предложение нет. В Кабмине сообщили, что 24 декабря под руководством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, где обсуждалась поддержка производителей хлеба и других социально важных пищевых товаров.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство разрабатывает механизм поддержки хлебопеков, чтобы обеспечить бесперебойное производство и стабильные цены.
"По инициативе президента Украины правительство подготовило несколько механизмов соответствующей поддержки и планирует внедрить их уже в ближайшее время", - цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.
Подробности пока не сообщаются. По информации Кабмина, будет "механизм поддержки до сбалансирования мировых цен на голубое топливо". Также правительство планирует вернуть ограничение цен на ряд социальных и пищевых продуктов, чтобы сдержать рост их цен.
Стратегически проблему можно решить двумя путями - либо в Европе цена на газ снизится до отметки 500-600 долларов за тысячу кубометров, либо Украина заключит прямой договор с Россией на поставку газа.