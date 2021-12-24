Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
58 минут назад

В Германии заявили о приближении к расколу из-за «Северного потока-2»

Немецкий телеканал Das Erste заявил, что «светофорная» коалиция, которую сформировало новое правительство Германии, приближается к расколу из-за разногласий по вопросу газопровода «Северный поток-2».

В Германии заявили о приближении к расколу из-за «Северного потока-2»
Фото: ТАССТАСС

Так, новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации из-за российско-немецких отношений. Как считает автор материала Коринна Эмундс, они достигли низшей точки из-за украинского кризиса. При этом еще больше вопросов между входящими в коалицию «Зелеными» и Социал-демократами вызывает газопровод.

«"Северный поток-2" — как слон в посудной лавке между партиями "Светофора"», — отмечает Эмундс.

Также журналистка обратила внимание, что в коалиционном соглашении проект не упоминается, что может говорить об отсутствии единой позиции.

«Это клин в коалиции, который еще может создать напряжение», — отмечает эксперт по России из немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» неполитическим и неокончательным решением. При этом глава государства добавил, что данная процедура предусматривает «много консультаций», но процесс идет.

Экономика,Анналена Бербок,Олаф Шольц,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители