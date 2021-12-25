Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Вучич хочет попросить у Путина больше газа для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить у своего российского коллеги Владимира Путина о дополнительных поставках газа в страну. Вучич планирует обсудить данный вопрос во время телефонного разговора, намеченного на 25 декабря. Об этом сербский президент рассказал в интервью телеканалу «TV Prva».

Сербия захотела получить еще больше российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У нас будет больше шести миллионов кубометров газа. Поэтому <...> я снова поговорю с Путиным, чтобы попросить ещё, — сказал Вучич.

Вучич уточнил, что в настоящее время газ на фондовой бирже не продаётся по цене ниже, чем $2 тысячи за 1 тысячу кубических метров. При этом Сербия располагает «базовыми» 6 млн за $270.

Месяцем ранее на встрече в Сочи главы России и Сербии договорились о продлении газового контракта по цене $270 за 1 тысячу кубических метров. Предыдущий контракт истекал в конце 2021 года. По словам Вучича, условия контракта позволяют стране ежегодно экономить до $8,6 млн.

Также ранее Вучич озвучил главную причину энергетического кризиса в Европе. Он связал подорожание электроэнергии в мире с безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. По мнению главы государства, ситуация будет с каждым месяцем всё хуже, а всё из-за игр с проектом «Северный поток — 2».
Экономика,Александр Вучич,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители