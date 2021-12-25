В Госдуме назвали условие дополнительной индексации пенсий

Для выполнения поручения главы государства Владимира Путина по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова передает «Общественная служба новостей».
Нилов уточнил, что идея поправки пенсионного законодательства заключается в том, чтобы с 1 января увеличить коэффициент и распространение его действия «задним числом». Кроме того, всем гражданам, которым выплатят пенсию в конце декабря за начальные даты января и за праздники, следует пересчитать, и все недополученные средства выдать в начале 2022 года.
Еще одним способом компенсации может стать единовременная выплата, предложил депутат.
Индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%. Однако инфляция уже превысила 8%. Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пенсионерам.