В Госдуме назвали условие дополнительной индексации пенсий

Нилов уточнил, что идея поправки пенсионного законодательства заключается в том, чтобы с 1 января увеличить коэффициент и распространение его действия «задним числом». Кроме того, всем гражданам, которым выплатят пенсию в конце декабря за начальные даты января и за праздники, следует пересчитать, и все недополученные средства выдать в начале 2022 года.