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1 час назад

В Госдуме назвали условие дополнительной индексации пенсий

Для выполнения поручения главы государства Владимира Путина по индексации пенсий необходимо изменить пенсионное законодательство, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова передает «Общественная служба новостей».

В Госдуме назвали условие дополнительной индексации пенсий
Фото: ТАССТАСС

Нилов уточнил, что идея поправки пенсионного законодательства заключается в том, чтобы с 1 января увеличить коэффициент и распространение его действия «задним числом». Кроме того, всем гражданам, которым выплатят пенсию в конце декабря за начальные даты января и за праздники, следует пересчитать, и все недополученные средства выдать в начале 2022 года.

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Еще одним способом компенсации может стать единовременная выплата, предложил депутат.

Индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%. Однако инфляция уже превысила 8%. Путин пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пенсионерам.

Экономика,Ярослав Нилов,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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