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47 минут назад

В «Нафтогазе» признали зависимость от России

У Украины нет источников газа, альтернативных российским поставкам, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Об этом пишет «РБК-Украина».

В «Нафтогазе» признали зависимость от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Витренко отметил, что в порты Украины не могут завозить сжиженный газ. Кроме того, его невозможно транспортировать по трубам из польских терминалов из-за

плохой инфраструктуры. В Польше слишком узкие трубопроводы, из-за чего их пропускная способность не справится с необходимым объемом.

Витренко обратил внимание на то, что для решения этой проблемы нужны серьезные инвестиции, но в Польше пока нет желающих вложиться в это.

По его мнению, проблему мог бы решить собственный терминал для разгрузки сжиженного газа.

С 2015 года Киев перекупает российский газ у Европы. С 2020 года это происходит по виртуальному реверсу — порядка половины транзитных объемов остается на территории Украины.

Экономика,Юрий Витренко,Нафтогаз,РБК-Украина,
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