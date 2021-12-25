В «Нафтогазе» признали зависимость от России

У Украины нет источников газа, альтернативных российским поставкам, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Об этом пишет «РБК-Украина».
Витренко отметил, что в порты Украины не могут завозить сжиженный газ. Кроме того, его невозможно транспортировать по трубам из польских терминалов из-за
плохой инфраструктуры. В Польше слишком узкие трубопроводы, из-за чего их пропускная способность не справится с необходимым объемом.
Витренко обратил внимание на то, что для решения этой проблемы нужны серьезные инвестиции, но в Польше пока нет желающих вложиться в это.
По его мнению, проблему мог бы решить собственный терминал для разгрузки сжиженного газа.
С 2015 года Киев перекупает российский газ у Европы. С 2020 года это происходит по виртуальному реверсу — порядка половины транзитных объемов остается на территории Украины.