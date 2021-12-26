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55 минут назад

«Самый крупнейший спор»: Евросоюз потребовал от России почти 300 миллиардов евро

"Незаконная дискриминация": Евросоюз назвал цену своих претензий к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье, 26 декабря, Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он потребовал от России 290 миллиардов евро за политику импортозамещения. Евросоюз считает, что именно на эту цену Российская Федерация якобы дискриминировала европейские товары. Дискриминация происходила посредством политики импортозамещения.

— Международный торговый регулятор согласился рассмотреть спор, который, как ожидается, станет одним из крупнейших по цене в ВТО, — пишут «Известия».

Однако независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что претензии к России являются абсолютно беспочвенными. Это связано с тем, что курс на замену иностранной продукции российскими аналогами нисколько не противоречит правилам международной торговли.

Известно, что ВТО может рассматривать спор до трех лет.

22 декабря Соединенные Штаты Америки заметили отклонение России от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Это связано с российским импортозамещением и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства.

В июне президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани подчеркнул, что в России работает импортозамещение, которое является для экономики страны «правильным лекарством». По словам Трани, в настоящее время РФ вернулась на уровень, который был в стране до санкций. Он добавил, что российские власти оперативно реагировали на угрозу санкций, из-за чего смогли развить сельское хозяйство.

Экономика,Леонид Хазанов,ЕС,ВТО,газета "Известия",
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