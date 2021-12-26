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55 минут назад

Россия выделит 2 миллиона долларов для ООН

Российское правительство распорядилось сделать взнос до двух миллионов долларов в фонд Организации объединенных наций (ООН). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правовой информации.

Россия выделит 2 миллиона долларов для ООН
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Внести в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос в размере до двух миллионов долларов США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», — говорится в документе. Деньги будут направлены на финансирование расходов проекта «Продвижение устойчивого управления почвенными ресурсами в рамках Глобального почвенного партнерства», отмечается в распоряжении.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал условие для уничтожения ООН. По его мнению, организация «умрет», как только будет разрушено право вето.

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,ООН,Правительство РФ,
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