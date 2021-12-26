Россия выделит 2 миллиона долларов для ООН

«Внести в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос в размере до двух миллионов долларов США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», — говорится в документе. Деньги будут направлены на финансирование расходов проекта «Продвижение устойчивого управления почвенными ресурсами в рамках Глобального почвенного партнерства», отмечается в распоряжении.