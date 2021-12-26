В России впервые наложили миллиардные штрафы на IT-гигантов

В Москве мировой суд впервые наложил на Google и Meta (материнскую компанию Facebook) оборотные штрафы в размере 7 млрд и 2 млрд рублей соответственно — за повторное неудаление запрещенного контента. При этом Роскомнадзор не исключил, что это не последние такие штрафы в отношении американских компаний.

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Как ни держался Google за огромный китайский рынок, найти компромисс с властями КНР ему не удалось, и весной 2010 года компания объявила, что закрывает свой китайский поисковик. Стоит отметить, что перед этим он все же некоторое время занимался по требованию властей цензурой, и на китайской версии поисковика в выдаче по словосочетанию «площадь Тяньаньмэнь» отсутствовали материалы о протестах 1989 года. Но репутационные потери в какой-то момент оказались больше, чем присутствие на крупном рынке, и компания оттуда ушла и была заблокирована существующей в Китае с 2003 года системой «Золотой щит».

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Будет ли Google после оборотных штрафов пытаться искать компромисс с Россией? Рассуждает журналист, автор книг об интернете Андрей Солдатов:

Андрей Солдатов, журналист, автор книг об интернете:

«Я с большим скепсисом смотрю на возможность какого-либо компромисса. Очевидно, что сейчас российские власти хотят поменять правила игры. В том числе это касается социальных сетей, продвигаются альтернативные сервисы, которые могут быть заменителем YouTube, WhatsApp. Мы сейчас намного ближе к китайской модели интернета, улучшена и доработана система блокировок. По крайней мере, Роскомнадзор собирает и анализирует данные об инфраструктуре Google, которая уже существует в стране. Они готовят, видимо, какую-то замену. Но есть политически важные сервисы, например YouTube — на этом делают деньги, ресурсы, в том числе человеческие. Сейчас создаются правовые основания для того, чтобы запретить. Следующие цели будут ставиться, видимо, на следующем этапе».

Многие помнят историю с попытками Роскомнадзора весной 2018 года заблокировать Telegram, когда отключалось все, что угодно, включая сайт самого ведомства, но только не мессенджер. Очевидно, что у властей сейчас появились куда более существенные технические возможности для блокировки. И они сообщают об этом посредством судебного решения, считает глава юридической практики организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян:

Саркис Дарбинян, глава юридической практики организации «Роскомсвобода»:

«То, что мы увидели сейчас с миллиардными штрафами, — это очевидный знак в сторону компаний: все готово уже к технологической блокировке сервисов. Возможно, если компании подключатся к единому реестру и будут так же, как и российские операторы связи, оперативно удалять любой контент, который не нравится российским властям, делать это в автоматическом режиме, то тогда российская власть снизит часть штрафов либо полностью их спишет. Единственное, что сдерживало российские власти от этого, — экономический аспект, а именно падение российской цифровой экономики, длительные годы завязанной на инфраструктуре Google, Amazon и многих других американских сервисов».

Технически отказаться от использования услуг цифровых гигантов возможно, но вряд ли это будет безболезненно, считает генеральный директор дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков:

Павел Кулаков, генеральный директор дата-центра и облачного провайдера Oxygen:

«Основная трудность заключается в том, что Google — не просто поисковик и не просто ресурсы, а это огромная экосистема. Одна из основных социальных направленностей этой экосистемы — платформа Android, которая стоит на 80% смартфонов. Второе: контент, который транслируется через тот же самый YouTube, — это все распределенные информационные системы, где ресурсы располагаются во многих дата-центрах. Ограничения ввести будет непросто».