Россиян предупредили об опасной схеме индексации пенсии

Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал, что работающих пенсионеров могут заставить возместить ущерб за самовольную «индексацию» пенсий. Речь идет об использовании схемы с намеренным увольнением и последующим восстановлением на работе. Об этом сообщает URA.RU.

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Российские пенсионеры придумали способ, как добиться индексации пенсии: они увольняются, а затем через несколько месяцев вновь устраиваются на работу. За это время Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку.

Соловьев считает, что такая схема несет определенные риски для пенсионера и его работодателя. Внешне она не противоречит закону, но и «не вполне добросовестная», поскольку ведет к потере средств из государственного бюджета.

«Недобросовестной схема [c увольнением пенсионера ради индексации пенсии] может быть признана в момент возврата пенсионера на прежнее место работы», — сказал эксперт.

По его словам, пенсионера попросят возместить ущерб, который был нанесен бюджету. Каких-то «драконовских мер» при этом не последует, поскольку пенсионеры — одна из социально незащищенных категорий.

Юрист также отметил, что подобная схема невозможна без согласования пенсионером «всей этой истории» со своим работодателем.