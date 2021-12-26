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1 час назад

Россиян предупредили об опасной схеме индексации пенсии

Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал, что работающих пенсионеров могут заставить возместить ущерб за самовольную «индексацию» пенсий. Речь идет об использовании схемы с намеренным увольнением и последующим восстановлением на работе. Об этом сообщает URA.RU.

Россиян предупредили об опасной схеме индексации пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские пенсионеры придумали способ, как добиться индексации пенсии: они увольняются, а затем через несколько месяцев вновь устраиваются на работу. За это время Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку.

Соловьев считает, что такая схема несет определенные риски для пенсионера и его работодателя. Внешне она не противоречит закону, но и «не вполне добросовестная», поскольку ведет к потере средств из государственного бюджета.

«Недобросовестной схема [c увольнением пенсионера ради индексации пенсии] может быть признана в момент возврата пенсионера на прежнее место работы», — сказал эксперт.

По его словам, пенсионера попросят возместить ущерб, который был нанесен бюджету. Каких-то «драконовских мер» при этом не последует, поскольку пенсионеры — одна из социально незащищенных категорий.

Юрист также отметил, что подобная схема невозможна без согласования пенсионером «всей этой истории» со своим работодателем.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. С этого момента перерасчет выплат происходит через три месяца после увольнения. Например, если пожилой человек уволился в августе, то пенсию в новом размере, с учетом всех пропущенных индексаций, он начнет получать с декабря. Также ему перечислят доплату за три месяца.

Экономика,Иван Соловьев,Пенсионный фонд РФ,РИА Ura.ru,
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