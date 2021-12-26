Силовикам дадут премии на миллиард рублей

Правительство России выделило 1,3 млрд рублей на премирование сотрудников МВД. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации.

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«Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1353510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — значится в документе.

Из этих денег каждому сотруднику силовых структур должно быть выделена премия от 2 тыс. рублей.

МВД поручили проконтролировать процесс премирования и отчитаться перед правительством об итогах до 1 февраля 2022 года.