Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Российским силовикам дадут премии на миллиард рублей

Правительство России выделило 1,3 млрд рублей на премирование сотрудников МВД. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации.

Силовикам дадут премии на миллиард рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1353510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — значится в документе.

Из этих денег каждому сотруднику силовых структур должно быть выделена премия от 2 тыс. рублей.

МВД поручили проконтролировать процесс премирования и отчитаться перед правительством об итогах до 1 февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил ранее кабмину увеличить пенсию военнослужащим и проиндексировать их денежное довольствие. Глава государства анонсировал повышение зарплат силовиков в 2023 году.

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,МВД,Правительство РФ,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители