В правительстве не поддержали предложение Шойгу построить новые города

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что у него двоякое отношение к идее министра обороны РФ Сергея Шойгу построить в Сибири три-пять «научно-промышленных центров» с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек, передает ТАСС. Надо оценивать каждый конкретный случай, считает вице-премьер.

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Хуснуллин придерживается мнения, что следует благоустраивать уже существующие города, а не строить новые. Он отметил, что любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру.

Вице-премьер предложил развивать, в частности, Братск, заметив, что это перспективная точка роста с экономической стороны. Также он заявил о потенциале города Нерюнгри.

«Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки»,— подытожил он.