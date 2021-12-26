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48 минут назад

В правительстве не поддержали предложение Шойгу построить новые города

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что у него двоякое отношение к идее министра обороны РФ Сергея Шойгу построить в Сибири три-пять «научно-промышленных центров» с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек, передает ТАСС. Надо оценивать каждый конкретный случай, считает вице-премьер.

В правительстве не поддержали предложение Шойгу построить новые города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хуснуллин придерживается мнения, что следует благоустраивать уже существующие города, а не строить новые. Он отметил, что любой новый масштабный проект — это колоссальная нагрузка на инфраструктуру.

Вице-премьер предложил развивать, в частности, Братск, заметив, что это перспективная точка роста с экономической стороны. Также он заявил о потенциале города Нерюнгри.

«Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки»,— подытожил он.

Шойгу же предложил построить города между Братском и Красноярском, а также в районах Канска и Лесосибирска, заявив, что почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири.

Экономика,Марат Хуснуллин,Сергей Шойгу,ИТАР-ТАСС,
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