Харрис пригрозила России невиданными санкциями

Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что США готовы ввести санкции против России в случае ее «вторжения» на Украину.

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«Мы сотрудничаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень ясно давали понять, что мы готовы ввести санкции, каких вы прежде не видели», — заявила она.

При этом Харрис не уточнила, о каких конкретных мерах идет речь. По ее словам, Вашингтон «ведет прямые переговоры» с Россией. Вице-президент добавила, что «Россия не должна нарушать суверенитет Украины». США, как отметила Харрис, намерены поддерживать территориальную целостность Украины.

Ранее ряд западных СМИ сообщил о готовности Вашингтона и Брюсселя ввести санкции против крупнейших российских банков и РФПИ в случае «атаки» России на Украину. Речь шла о введении ограничений на конвертацию рублей в другие валюты. Рестрикции, как писали информационные агентства, могут также коснуться суверенного долга России. Не исключалось и отключение страны от межбанковской системы SWIFT. Кроме того, как стало известно, власти США рассматривают введение ограничений импорта смартфонов и автозапчастей в Россию.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в якобы планируемом нападении на Украину являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.