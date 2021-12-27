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32 минуты назад

Харрис пригрозила России невиданными санкциями

Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что США готовы ввести санкции против России в случае ее «вторжения» на Украину.

Харрис пригрозила России невиданными санкциями
Фото: ReutersReuters

«Мы сотрудничаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень ясно давали понять, что мы готовы ввести санкции, каких вы прежде не видели», — заявила она.

При этом Харрис не уточнила, о каких конкретных мерах идет речь. По ее словам, Вашингтон «ведет прямые переговоры» с Россией. Вице-президент добавила, что «Россия не должна нарушать суверенитет Украины». США, как отметила Харрис, намерены поддерживать территориальную целостность Украины.

Ранее ряд западных СМИ сообщил о готовности Вашингтона и Брюсселя ввести санкции против крупнейших российских банков и РФПИ в случае «атаки» России на Украину. Речь шла о введении ограничений на конвертацию рублей в другие валюты. Рестрикции, как писали информационные агентства, могут также коснуться суверенного долга России. Не исключалось и отключение страны от межбанковской системы SWIFT. Кроме того, как стало известно, власти США рассматривают введение ограничений импорта смартфонов и автозапчастей в Россию.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в якобы планируемом нападении на Украину являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Песков также ответил на вопрос, сколько еще России жить под американскими санкциями. По его словам, президент США ограничен законами конгресса, в связи с чем не может легко отменить санкции, но Россия прекрасно осознает, что с этими ограничениями ей жить еще очень долго.

Экономика,Дмитрий Песков,Российский фонд прямых инвестиций,CBS,
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