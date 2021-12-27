Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
33 минуты назад

На Украине раскрыли многолетний газовый обман

Жителей Украины обманывают, сообщая о поставках газа из Европы, который в действительности поступает из России, заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «НАШ». По ее словам, это длится долгое время. Как заявила Тимошенко, у европейских стран нет необходимого для обеспечения украинского государства объема топлива. Ее слова приводит РИА Новости.

На Украине раскрыли многолетний газовый обман
Фото: ТАССТАСС

«Киевские власти сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые тысячу кубометров газа», — заявила Тимошенко.

Видео дня

По ее словам, для имитации прокачки топлива из Европы была построена специальная трубопроводная перемычка, через которую оно ходило по кругу. После этого его регистрировали на таможне, указала депутат.

Тимошенко считает необходимым привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к сговору.

«С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?» — возмутилась бывший кандидат в президенты Украины.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что компания «Нафтогаз» имела возможность закупить газ в десять раз дешевле, чем покупает сейчас. По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.

На прошлой неделе депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил, что для прохождения отопительного сезона Киев дополнительно заплатит за газ четыре миллиарда долларов. По его мнению, тарифы на газ и тепло до конца отопительного сезона повышаться не будут, иначе для украинской власти это было бы абсолютным «политическим крахом».

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условие для переговоров с Киевом по транзиту газа через Украину. Он отметил, что Россия будет готова рассмотреть вопрос продления контракта, когда станет понятно, кто, в каких объемах и на каких условиях будет закупать газ.

Экономика,Алексей Полищук,Алексей Кучеренко,Юлия Тимошенко,Петр Порошенко,Верховная Рада,Нафтогаз,МИД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители