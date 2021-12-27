На Украине раскрыли многолетний газовый обман

Жителей Украины обманывают, сообщая о поставках газа из Европы, который в действительности поступает из России, заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «НАШ». По ее словам, это длится долгое время. Как заявила Тимошенко, у европейских стран нет необходимого для обеспечения украинского государства объема топлива. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Киевские власти сделали в Европе посредника, который выкачивал достаточно большой объем денег, а по сути откатов с поставок российского газа от 70 до 100 долларов за каждые тысячу кубометров газа», — заявила Тимошенко.

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По ее словам, для имитации прокачки топлива из Европы была построена специальная трубопроводная перемычка, через которую оно ходило по кругу. После этого его регистрировали на таможне, указала депутат.

Тимошенко считает необходимым привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к сговору.

«С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?» — возмутилась бывший кандидат в президенты Украины.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что компания «Нафтогаз» имела возможность закупить газ в десять раз дешевле, чем покупает сейчас. По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.

На прошлой неделе депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил, что для прохождения отопительного сезона Киев дополнительно заплатит за газ четыре миллиарда долларов. По его мнению, тарифы на газ и тепло до конца отопительного сезона повышаться не будут, иначе для украинской власти это было бы абсолютным «политическим крахом».