Россиян призвали подготовиться к девальвации рубля в новом году

Россияне должны быть готовы к грядущей девальвации российской национальной валюты, заявил экономист Алексей Вязовский.
Исходя из слов эксперта, в 2022 году граждане России могут столкнуться с серьезной девальвацией в стране, а также ростом цен на импортную продукцию из-за введения налогового сбора на импорт. Информацию предоставил портал «Новый день».
Вязовский заявил, что сложившая ситуация принесет выгоду компаниям, занимающимся экспортом, так как они смогут рассчитывать на получение дополнительной прибыли.