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55 минут назад

Экономист Вязовский: россияне должны быть готовы к девальвации рубля в 2022 году

Россияне должны быть готовы к грядущей девальвации российской национальной валюты, заявил экономист Алексей Вязовский.

Россиян призвали подготовиться к девальвации рубля в новом году
Фото: ТАССТАСС

Исходя из слов эксперта, в 2022 году граждане России могут столкнуться с серьезной девальвацией в стране, а также ростом цен на импортную продукцию из-за введения налогового сбора на импорт. Информацию предоставил портал «Новый день».

Вязовский заявил, что сложившая ситуация принесет выгоду компаниям, занимающимся экспортом, так как они смогут рассчитывать на получение дополнительной прибыли.

Экономика,Алексей Вязовский,
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