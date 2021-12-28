Миру предрекли дефицит нефти

Глава нефтяной компании Halliburton Джефф Миллер заявил, что в мире скоро наступит эпоха нехватки нефти. Он отметил, что впервые за долгое время «мы увидим покупателя, который ищет баррель нефти, а не баррель нефти, ищущий покупателя».

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Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев прокомментировал агентству «Прайм» прогноз Миллера. Он отметил, что в мире на протяжении двух лет наблюдаются всевозможные ограничения на передвижение товаров и населения, связанные с борьбой с распространением коронавируса. Они негативным образом повлияли на всю мировую экономику, в частности, на углеводородный рынок. Белхароев отметил, что нефть и нефтепродукты оказались невостребованными и отрасль погрузилась в стадию стагнации.

«Это значит, что были заморожены на неопределенный срок инвестиционные проекты, особенно геологоразведочные», — отметил он.

Он обратил внимание на сокращение поступлений инвестиций в нефтегазовый сектор России с 2020 года более чем на 30%. При постоянной добыче скважины исчерпывают свой ресурс и становятся экономически нерентабельными, нефтяники их консервируют и переносят оборудование по добыче на новые участки. По мнению Белхароева, мир действительно может столкнуться с дефицитом нефти и нефтепродуктов, о чем сигнализирует отсутствие поступлений инвестиций с 2020 года в геологоразведку.

«К тому же необходимо учитывать, что основные производственные мощности вводились в эксплуатацию в 1950-1960 годы и уже имеют значительную степень износа (более 70-80%), устаревший и практически выработавший свой ресурс средства транспортировки и пункты хранения требуют незамедлительного обновления», — указал Белхароев.

Отрасль необходимо технически и технологически перестроить и модернизировать, заключил он.