В Польше заговорили о потере позиции транзитера российского газа

Польша лишается позиции транзитера российского газа, заявил эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в интервью радиостанции RMF FM. Его слова приводит РИА Новости.

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«Через польский участок газопровода «Ямал-Европа» не идет экспортный газ. То есть россияне поставляют газ для наших нужд, это небольшой объем - 2,5 миллиарда кубометров, но 30 миллиардов кубометров, это в полтора раза больше, чем Польша потребляет в год, не идет в данный момент в Германию», – заявил он.

Шченьсняк назвал это проблемой для польской стороны. По его словам, она заключается не только в потере позиции, но и в том, что страна не получает доходов от обслуживания трубопровода.

Шченьсняк считает, что для России Польша стала запасным путем транзита природного газа.

«Это означает, что если у них достаточно других трубопроводов, таких как Nord Stream 1, турецкий или украинский участки, то они транспортируют по этим трубопроводам. А Польшу рассматривают как резервный участок, то есть если нет спроса, то туда не направляют», – пояснил он.

Как отметил эксперт, польская компания несет огромные расходы на содержание всей инфраструктуры, но доход не получает. Польша, по словам Шченьсняка, является жертвой большой геополитической игры. Он заявил, что «над нашими головами с одной стороны Россия, с другой Германия, но также и США». В этом случае, заключил Шченьсняк, Польша является полем игры, но не самостоятельным игроком.