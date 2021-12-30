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1 час назад

Силуанов заявил, что отключение России от системы SWIFT невыгодно никому

Отключение России от системы SWIFT невыгодно никому, для этого Европе пришлось бы отказаться от российских товаров, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"SWIFT - это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия - участник международного рынка", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В начале декабря газета The New York Times сообщила, что США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину. Однако на практике ввести санкции будет непросто, а эффект от таких мер может оказаться не достаточным для того, чтобы повлиять на действия Москвы. В числе рестрикций упоминалось возможное отключение России от SWIFT.

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В ответ на возможные меры в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

Экономика,Видео,Антон Силуанов,ЕС,New York Times,
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