"SWIFT - это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия - участник международного рынка", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В начале декабря газета The New York Times сообщила, что США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину. Однако на практике ввести санкции будет непросто, а эффект от таких мер может оказаться не достаточным для того, чтобы повлиять на действия Москвы. В числе рестрикций упоминалось возможное отключение России от SWIFT.