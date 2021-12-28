В Калининград прибыл пятый трамвай «Корсар»

До Калининграда добрался пятый из 16 приобретенных в лизинг низкопольных трамваев «Корсар». Вагон сначала прибыл на Южный вокзал. Потом его поставили на рельсы. Он доехал до депо на Киевской, пишет «Клопс» со ссылкой на «Калининград-ГорТранс». Власти собираются вывести «Корсары» на линию в феврале. Сначала их обкатают без пассажиров. Новые трамваи заменят на маршруте №5 все старые «Татры». Последние отправят по маршруту №3, который планируется восстановить. Согласно конкурсной документации, все 16 «Корсаров» должны быть доставлены не позже 28 февраля 2022 года. Поставщик - АО «Сбербанк Лизинг». С этой компанией губернатор Антон Алиханов от имени правительства региона заключил соглашение на Петербургском экономическом форуме.