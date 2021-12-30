Украина задумала лишить Европу газа из России

Европа может лишиться транзита российского газа через территорию Украины. Правительство Украины начало замечать проблемы в энергетической сфере, которые могут спровоцировать прекращение поставок газа из России в Европу, а также привести к нестабильности в поставках.
Информацию предоставил новостной портал РИА Новости.
Автор материала «Шах и мат «Газпрому» сообщает, что некоторое время назад глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что запасов топлива будет достаточно для того, чтобы провести отопление населения. Однако для предприятий придется приобретать газ уже по рыночной стоимости.
Украина большое количество времени уделяла не решению своих проблем, а созданием неблагоприятной обстановке российскому «Газпрому». Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не распространялся о проблемах с количеством газа в ПГХ. Однако потом чиновник принял решение сообщить о критической ситуации, направив письмо властям.
«Проведенный недавно анализ специалистами ОГТСУ показал, что компания может столкнуться с острым дефицитом средств для закупки газа, необходимого для решения производственно-технических вопросов, уже в феврале. Это будет означать невозможность реализации обязательств по транзиту российского топлива в рамках имеющегося соглашения с «Газпромом». Фактически речь будет идти о прекращении поставок российского газа через украинское направление в Европу», - пишет портал Южный Федеральный, ссылаясь на РИА Новости.