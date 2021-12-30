Украина задумала лишить Европу газа из России

«Проведенный недавно анализ специалистами ОГТСУ показал, что компания может столкнуться с острым дефицитом средств для закупки газа, необходимого для решения производственно-технических вопросов, уже в феврале. Это будет означать невозможность реализации обязательств по транзиту российского топлива в рамках имеющегося соглашения с «Газпромом». Фактически речь будет идти о прекращении поставок российского газа через украинское направление в Европу», - пишет портал Южный Федеральный, ссылаясь на РИА Новости.