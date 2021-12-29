В Госдуме предрекли мировой голод в 2022 году

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что некоторые страны мира в 2022 году ждет голод. По его словам, стремительный рост цен на газ спровоцирует прекращение производства минеральных удобрений, что может привести к крайне печальным последствиям. Об этом пишут URA.RU со ссылкой на интервью «Украина.ру».

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Как считает Делягин, прекращение производства минеральных удобрений негативно повлияет на урожай. Ситуация в европейских странах будет особенно печальной. Он подчеркнул, что в Европе в основном используют гидропонику, а питательных веществ в искусственных средах практически не осталось.

При этом Делягин заявил, что Россию тоже могут коснуться проблемы нехватки минеральных удобрений, так как их значительная часть будет вывезена на экспорт, и остатка может не хватить для нужд страны. Для всего мира это будет означать прямой дефицит продовольствия.

«У Европы-то будут деньги, они могут забрать еду из тех стран, которые живут за счет еды, это Северная Африка, Средний и Ближний Восток. И они могут остаться без еды», — рассказал депутат.