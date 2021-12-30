В Германии затруднились назвать сроки запуска «Севпотока-2»

Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград затруднилась уточнить сроки запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство», — сказала представитель минэкономики ФРГ на брифинге.

По ее словам, вопросы о сроках окончания сертификации следует направлять регулятору.

В Федеральном сетевом агентстве 29 декабря сообщили, что в ситуации с сертификацией оператора «Северного потока-2» на данный момент ничего не изменилось. Представитель агентства напомнила, что глава регулятора Йохен Хоман ранее говорил, что в первой половине 2022 года решения по сертификации не ждет, а необходимых документов не поступало.

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года.

Он подчеркнул, что сорвать реализацию проекта невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу. По словам Новака, ранее он слышал много разных заявлений о том, что газопровод никогда не будет достроен, но в итоге строительство удалось завершить.