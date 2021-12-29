Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличивать поставки газа в Европу. Для этого «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, поскольку рост добычи требует инвестиций. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде», – заявил он.

При этом Новак подчеркнул, что предложение о долгосрочных контрактах «всегда действует».

По мнению вице-премьера, цены на газ начнут падать, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме. Для надежного прохождения зимнего периода нужно иметь запасы в подземных хранилищах, указал Новак. Ценовая динамика, как подчеркнул он, может стабилизироваться, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из таких стран, как Россия, Алжир и Норвегия.

Высокие цены на газ Новак связал с отказом Евросоюза от долгосрочных контрактов и от долгосрочных инвестиций, холодной зимой 2020-21 года и рисками повторения холодов этой зимой.

На прошлой неделе стоимость газа в Европе достигала рекордных $2150 за 1 тысячу кубометров. Однако 23 декабря европейский газ резко подешевел на торгах. Котировки январского фьючерса в самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах упали до $1627 за 1 тысячу кубометров. 28 декабря стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF колебалась в диапазоне $1135-1200.

28 декабря «Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа» на 29 декабря. В связи с отсутствием заявок от европейских клиентов компания девятый день подряд отказывается от бронирования прокачки.