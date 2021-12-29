Илон Маск раскрыл создателя биткоина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск во время подкаста назвал возможного создателя биткоина, скрывающегося под псевдонимом Сатоши Накомото. По словам бизнесмена, этим человеком может быть учёный-информатик Ник Сабо, чьи идеи очень схожи с принципами, лежащими в основе главной криптовалюты мира. Об этом же говорят и некоторые лингвисты, изучавшие стиль письма Сабо. Сам учёный отрицает причастность к разработке цифровых денег.

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Самого Маска нередко называют реальным создателем биткоина, который придумал себе псевдоним Сатоши Накомото. Ранее об этом писал экс-сотрудник SpaceX Сахил Гупта. В качестве подтверждения этой теории программист привёл свой разговор с представителем Маска Сэмом Теллером. По словам разработчика, когда он задал Теллеру вопрос о причастности миллиардера к биткоину, тот на 15 секунд замолчал, а потом произнёс: «Ну, что я могу сказать».

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Во время подкаста американского учёного Лекса Фридмана Илон Маск развеял слухи о причастности к созданию первой криптовалюты и выдвинул свою версию. По словам бизнесмена, специалист в области информатики и криптографии Ник Сабо может быть тем самым Сатоши Накомото. Об этом же ранее говорили лингвисты Астонского университета в Бирмингеме.

Дело в том, что в 1998 году Сабо разработал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием bit gold, или «цифровое золото». На практике его не использовали, но именно bit gold считается непосредственным предшественником архитектуры биткоина.

В 2008 году некто, известный под именем Сатоши Накамото, опубликовал white paper биткоина, — документ, в котором содержится основная информация о сети Bitcoin. При этом личность самого автора так и осталась загадкой.

Позже лингвисты из Астонского университета изучили более 40 статей с сайта Ника Сабо и заметили закономерность — в оригинальной статье Сатоши Накомото о биткоине часто встречается двойной пробел. Аналитики связали это с тем, что и Сабо, и создатель биткоина пользовался системой компьютерной вёрстки LaTeX. Этот инструмент позволяет авторам просто вводить текст, не заботясь о форматировании. Его часто используют для создания научных документов.

Помимо этого, аналитики установили, что стиль письма Сабо и темы, которые он поднимал в области информатики и криптографии, во многом совпадали с white paper биткоина. Однако сам Сабо отрицает, что именно он стоит за псевдонимом Сатоши Накомото.