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12 минут назад

Агентство госсобственности Молдавии выберет аудитора для российско-молдавской "Молдовагаз"

Агентство государственной собственности Молдавии выберет аудитора для проверки на российско-молдавском АО "Молдовагаз", информирует в четверг пресс-служба агентства.

"Правительство уполномочило Агентство госсобственности заказать услуги независимого аудита для проверки долга АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" и компанией "Факторинг-Финанс" за поставку газа потребителям на правом берегу Днестра", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что правительство Молдавии в качестве совладельца газораспределительной компании считает необходимым уточнить объем задолженности.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

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На прошлой неделе парламент Молдавии распорядился о проведении проверки на газораспределительном предприятии "Молдовагаз". В распоряжении отмечено, что аудит коснется как дочерних компаний "Молдовагаза", так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. В проверке будут задействована Счетная палата и зарубежные аудиторы. Итоговый отчет должен быть представлен до 30 ноября 2022 года.

"Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".

Экономика,Видео,Сергей Куприянов,Счетная палата,Газпром,
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