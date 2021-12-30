Немцы отказались платить Киеву «налог» с российского газа

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, в которой рассказывается о готовности газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации. Об этом 29 декабря объявил президент РФ Владимир Путин.

В статье отмечается, что Москва якобы «усиливает давление» на Германию, а США и Украина относятся к проекту критически, причём в Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского газа. Читатели в комментариях возмущались, что они в этой ситуации стали ответственными за благополучие других стран.

Почему мы несём ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешёвый транспортный маршрут? — задался вопросом один из них.

Позиция Украины также не понравилась другому читателю.

Я не могу больше слушать нытьё о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию... Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств, — отметил он.

Ещё два пользователя выразили недоумение отношением к проекту в Вашингтоне:

«Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего»; «Является ли трубопровод спорным из-за того, что США его критикуют?»