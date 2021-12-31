«Геноцид населения»: Украине предрекли голодные игры

Пока воспаленный мозг украинских властей рисует разнообразные сценарии мифической войны с Россией, над страной нависла угроза вполне реальная – она рискует уже в январе столкнуться с острым дефицитом продовольствия. О скором закрытии предприятий, производящих продукты питания, предупредили недавно сразу несколько профильных ассоциаций.

Фото: Nazar Furyk via ZUMA Wire/TASS Nazar Furyk via ZUMA Wire/TASS

Причина патовой ситуации – взлетевшие до шоковых значений цены на природный газ, бьющие практически по всем производителям еды. Они, даже с учетом роста стоимости товара (за год хлеб на Украине подорожал на 15%, подсолнечное масло – на 61,6% и сахар – на 71,9%), не могут выйти на рентабельность, не говоря уже о прибыли.

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Так, по словам исполнительного директора Союза птицеводов Украины Сергея Карпенко, которого цитирует издание «Украинские новости», если в начале 2020 г. стоимость газа в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы составляла 1,6 гривны, то к январю 2022-го она составит уже 14 гривен, или 25-30 %. В такой ситуации выбор один – либо сокращать, либо останавливать производство. И небольшие птицефабрики, как он считает, вынуждены будут закрыться. В результате Украина, как экспортер, может стать просто неконкурентоспособной, по сравнению с той же Белоруссией или Польшей.

Не лучше ситуация в молочной отрасли, которая, по утверждению председателя Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, уже полгода работает в убыток. Он также не исключает, что молокозаводам придется остановить свою деятельность, если цены на газ продолжат расти.

Собственно, все идет к тому, что украинцы в скором времени вполне могут лишиться многих привычных продуктов питания, в том числе, таких социально важных, как молоко и хлеб. Потому что хлебопекарная промышленность Украины тоже оказалась на грани выживания. Стоимость газа (все печи на местных хлебозаводах работают на этом топливе) в себестоимости одной буханки увеличилась за год с 50 копеек до 5 гривен. Отчего в некоторых случаях производства хлеба оказалось нерентабельным.

По оценкам представителя Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, такое положение вещей «в ближайшее время спровоцирует перебои в производстве и снабжении хлебом», а, кроме того, «неизбежно спровоцирует социальное напряжение в обществе». И, конечно, уйти от дальнейшего подорожания тоже не получится. В ассоциации пока говорят о 40 гривнах за буханку, но предупреждают, что из-за дефицита качественной муки хлеб станет гораздо хуже.

«Замкнутый круг из растущих цен на энергоносители и замороженных социальных стандартов» может обернуться для страны «настоящей катастрофой», считает депутат Верховной Рады от партии «ОПЗЖ» Наталья Королевская.

При этом власти Украины явно не спешат решать проблему с обеспечением своих граждан продовольствием. У них на повестке дня «война с Россией» и борьба за власть с оппозицией.

Ярким примером того, насколько руководство страны далеко от народа может служить конфуз, произошедший с Еленой Зеленской в эфире одного из местных телеканалов, когда она пыталась учить сограждан здоровому питанию. Жена президента рекомендовала чаще включать в меню скумбрию, которую сама якобы покупает всегда за восемь гривен. В действительности, эта рыба на Украине давно стоит в десять раз дороже. И понятно, почему совет «первой леди» вызвал только волну возмущения.

Ситуация показательная. Особенно в тот момент, когда перед страной, как говорят эксперты, реально встала угроза продовольственной безопасности. А местные СМИ задаются вопросом: «Неужели мы войдем в 2022 год с остановившимися заводами, а потомки будут маркировать нынешние времена как геноцид населения?» Впрочем, власти Украины не привыкли признавать свои ошибки. А значит, вину за «Голодомор – 2», скорей всего, опять повесят на Россию…

- Ничего удивительного, Россия, по определению, всегда «виновата» перед Украиной, - комментирует ситуацию политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Можно даже не задаваться вопросом. Сразу пишем - «виновата Россия», а потом уже подставляем требуемое – энергетический кризис, проблемы с продовольствием, да что угодно.

Но, судя по тому, как киевские власти подходили к этому зимнему периоду, они вообще не планировали, жить на свои запасы. Такое впечатление, что там готовились к реальным полномасштабным боевым действиям, к тому, что вынудят Россию вмешаться. И уже потом спокойно сядут ей на шею, а Россия будет обогревать и кормить. По их логике: «раз напала, мы капитулировали - пусть кормит».

Иначе позицию Киева здесь объяснить трудно. Потому что запасы угля в стране в три-четыре раза меньше, чем в прошлом году, а впереди еще два зимних месяца. С газом та же история – к началу отопительного сезона его запасы были самые низкие за всё время существования евроориентированной власти.

Может, они, действительно, уже не планировали эту зиму каким-то образом пережить. Но «агрессор» сказал, живите сами, а «оккупацию» еще заслужить нужно.

«СП»: - На ваш взгляд, стране вообще грозит продовольственный кризис?

- Конечно, проблема серьезная. Ведь цены на энергоносители влияют на производство продуктов питания. Но есть, так скажем, проблемы краткосрочного периода, а есть – системные, которые уже вырисовываются в полный рост даже на летнюю перспективу, когда солнышко начнет землю греть и первые травки съедобные появятся. До этого, правда, еще дожить надо. Но цены, думаю, будут расти.

Что же касается полного коллапса, то тут, смотря с чем, сравнивать. Если с тем, как Украина жила когда-то, то он уже наступил по факту. Грохнул сразу после 2014 года. Но поскольку постепенно что-то там отрезалось – бесплатное медицинское обслуживание, образование, государственные субсидии и т.д., все это было растянуто во времени, и люди не сразу поняли, что вообще происходит.

При нынешних тарифах на энергоносители выпускать продукцию (любую, не только продукты питания, а всё, что изготавливается на Украине для внутреннего потребления и на экспорт) крайне невыгодно. Все будет сопровождаться ростом цен и снижением конкурентоспособности товара.

Но в целом задача, которую они ставили перед населением с 2014 года, выполняется успешно – деиндустриализация и депопуляция.

Но кроме всего прочего высокие цены на углеводороды влекут за собой и другие последствия. Это, к примеру, довольно сильный удар по производству тех же удобрений для сельского хозяйства. Смысла их сейчас производить никакого, потому что рост себестоимости продукции – запредельный. Кто её купит за эту цену, тем более что за рубежом, наверняка, найдется дешевле. А поскольку Украина пооткрывала все свои границы кому попало по условиям соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС, то нет сомнений – скоро добьют последних своих производителей.

«СП»: - Кто еще на очереди?

- Производители курятины. Раньше Украина экспортировала огромные объемы мяса птицы и создавала конкуренцию многим европейским производителям. Даже требовали квоты расширить. Но сейчас и они уходят в минус и сдают свои позиции на международных рынках.

Ну, если Украина в этом году начала огурцы покупать в России и сало, опять же, в России, а еще в Польше и Белоруссии, о чем речь вообще. Понятно, картошку они тоже покупали в Египте и других странах, но до сала дошло – до национального символа…

Факт остается фактом - при нынешних ценах на энергоносители украинская экономика теряет свои возможности конкурировать с зарубежными производителями очень быстро. Именно поэтому значительно количество предприятий уже закрыто, и будут закрываться дальше.

«СП»: - Так, может, стоит прислушаться к совету президента России и использовать преимущества запуска «Северного потока-2». Ведь спотовые цены, по которым Украина сейчас покупает газ, тут же снизятся…

- Понимаете, если бы они исходили из того, что выгодно, наверное, и «майдана» не было бы. Но они не действуют, исходя из таких аргументов – это выгодно для Украины, это невыгодно. Там совершенно другая мотивация. Все эти аргументы верстаются не внутри Украины, а за рубежом. А Украина, как оккупированная, действительно, территория, лишь исполняет волю оккупантов.

Они даже от создания своей вакцины от коронавируса отказались. Заявили сначала, что создадут вакцину, потом съехали с темы. Им не позволили разработать свою вакцину, потому что это прерогатива стран, имеющих государственный суверенитет. Колонии должны исключительно закупать подобные вещи.

В случае с «СП-2» тоже сложно представить, чтобы Украина сейчас изменила риторику. Хотя даже циничным европейцам совесть не позволяет уже открывать рот по этому поводу. А немцы, так вообще, зарабатывают на этой ситуации. Получая с избытком газ по долгосрочным контрактным ценам, умудряются еще этим восточноевропейским «папуасам» перепродавать его по спотовым ценам.

Германия в этом плане ведет себя прагматично. В принципе, и «Газпрому» торопиться особо некуда. Захотят европейцы – они могут ускорить процесс. Но те просто уже на этом зарабатывают, вот в чем суть.

Было бы у европейцев желание снизить цены – включили бы уже «СП-2» на полную мощность. Сертификация? Так её можно параллельно проводить, как это было с «СП-1». В чем проблема? Сертифицируйте до лета. «Газпрому» ваша медлительность не в наклад – затраты на строительство газопровода уже окупились. Так что, наблюдаем спокойно за ситуацией.

«СП»: - И готовимся, видимо, к новым обвинениям со стороны официального Киева…