«Геноцид населения»: Украине предрекли голодные игры

Пока воспаленный мозг украинских властей рисует разнообразные сценарии мифической войны с Россией, над страной нависла угроза вполне реальная – она рискует уже в январе столкнуться с острым дефицитом продовольствия. О скором закрытии предприятий, производящих продукты питания, предупредили недавно сразу несколько профильных ассоциаций.
Причина патовой ситуации – взлетевшие до шоковых значений цены на природный газ, бьющие практически по всем производителям еды. Они, даже с учетом роста стоимости товара (за год хлеб на Украине подорожал на 15%, подсолнечное масло – на 61,6% и сахар – на 71,9%), не могут выйти на рентабельность, не говоря уже о прибыли.
Так, по словам исполнительного директора Союза птицеводов Украины Сергея Карпенко, которого цитирует издание «Украинские новости», если в начале 2020 г. стоимость газа в структуре себестоимости 1 кг мяса птицы составляла 1,6 гривны, то к январю 2022-го она составит уже 14 гривен, или 25-30 %. В такой ситуации выбор один – либо сокращать, либо останавливать производство. И небольшие птицефабрики, как он считает, вынуждены будут закрыться. В результате Украина, как экспортер, может стать просто неконкурентоспособной, по сравнению с той же Белоруссией или Польшей.
Не лучше ситуация в молочной отрасли, которая, по утверждению председателя Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, уже полгода работает в убыток. Он также не исключает, что молокозаводам придется остановить свою деятельность, если цены на газ продолжат расти.
Собственно, все идет к тому, что украинцы в скором времени вполне могут лишиться многих привычных продуктов питания, в том числе, таких социально важных, как молоко и хлеб. Потому что хлебопекарная промышленность Украины тоже оказалась на грани выживания. Стоимость газа (все печи на местных хлебозаводах работают на этом топливе) в себестоимости одной буханки увеличилась за год с 50 копеек до 5 гривен. Отчего в некоторых случаях производства хлеба оказалось нерентабельным.
По оценкам представителя Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, такое положение вещей «в ближайшее время спровоцирует перебои в производстве и снабжении хлебом», а, кроме того, «неизбежно спровоцирует социальное напряжение в обществе». И, конечно, уйти от дальнейшего подорожания тоже не получится. В ассоциации пока говорят о 40 гривнах за буханку, но предупреждают, что из-за дефицита качественной муки хлеб станет гораздо хуже.
«Замкнутый круг из растущих цен на энергоносители и замороженных социальных стандартов» может обернуться для страны «настоящей катастрофой», считает депутат Верховной Рады от партии «ОПЗЖ» Наталья Королевская.
При этом власти Украины явно не спешат решать проблему с обеспечением своих граждан продовольствием. У них на повестке дня «война с Россией» и борьба за власть с оппозицией.
Ярким примером того, насколько руководство страны далеко от народа может служить конфуз, произошедший с Еленой Зеленской в эфире одного из местных телеканалов, когда она пыталась учить сограждан здоровому питанию. Жена президента рекомендовала чаще включать в меню скумбрию, которую сама якобы покупает всегда за восемь гривен. В действительности, эта рыба на Украине давно стоит в десять раз дороже. И понятно, почему совет «первой леди» вызвал только волну возмущения.
Ситуация показательная. Особенно в тот момент, когда перед страной, как говорят эксперты, реально встала угроза продовольственной безопасности. А местные СМИ задаются вопросом: «Неужели мы войдем в 2022 год с остановившимися заводами, а потомки будут маркировать нынешние времена как геноцид населения?» Впрочем, власти Украины не привыкли признавать свои ошибки. А значит, вину за «Голодомор – 2», скорей всего, опять повесят на Россию…
- Ничего удивительного, Россия, по определению, всегда «виновата» перед Украиной, - комментирует ситуацию политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Можно даже не задаваться вопросом. Сразу пишем - «виновата Россия», а потом уже подставляем требуемое – энергетический кризис, проблемы с продовольствием, да что угодно.
Но, судя по тому, как киевские власти подходили к этому зимнему периоду, они вообще не планировали, жить на свои запасы. Такое впечатление, что там готовились к реальным полномасштабным боевым действиям, к тому, что вынудят Россию вмешаться. И уже потом спокойно сядут ей на шею, а Россия будет обогревать и кормить. По их логике: «раз напала, мы капитулировали - пусть кормит».
Иначе позицию Киева здесь объяснить трудно. Потому что запасы угля в стране в три-четыре раза меньше, чем в прошлом году, а впереди еще два зимних месяца. С газом та же история – к началу отопительного сезона его запасы были самые низкие за всё время существования евроориентированной власти.
Может, они, действительно, уже не планировали эту зиму каким-то образом пережить. Но «агрессор» сказал, живите сами, а «оккупацию» еще заслужить нужно.
«СП»: - На ваш взгляд, стране вообще грозит продовольственный кризис?
- Конечно, проблема серьезная. Ведь цены на энергоносители влияют на производство продуктов питания. Но есть, так скажем, проблемы краткосрочного периода, а есть – системные, которые уже вырисовываются в полный рост даже на летнюю перспективу, когда солнышко начнет землю греть и первые травки съедобные появятся. До этого, правда, еще дожить надо. Но цены, думаю, будут расти.
Что же касается полного коллапса, то тут, смотря с чем, сравнивать. Если с тем, как Украина жила когда-то, то он уже наступил по факту. Грохнул сразу после 2014 года. Но поскольку постепенно что-то там отрезалось – бесплатное медицинское обслуживание, образование, государственные субсидии и т.д., все это было растянуто во времени, и люди не сразу поняли, что вообще происходит.
При нынешних тарифах на энергоносители выпускать продукцию (любую, не только продукты питания, а всё, что изготавливается на Украине для внутреннего потребления и на экспорт) крайне невыгодно. Все будет сопровождаться ростом цен и снижением конкурентоспособности товара.
Но в целом задача, которую они ставили перед населением с 2014 года, выполняется успешно – деиндустриализация и депопуляция.
Но кроме всего прочего высокие цены на углеводороды влекут за собой и другие последствия. Это, к примеру, довольно сильный удар по производству тех же удобрений для сельского хозяйства. Смысла их сейчас производить никакого, потому что рост себестоимости продукции – запредельный. Кто её купит за эту цену, тем более что за рубежом, наверняка, найдется дешевле. А поскольку Украина пооткрывала все свои границы кому попало по условиям соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС, то нет сомнений – скоро добьют последних своих производителей.
«СП»: - Кто еще на очереди?
- Производители курятины. Раньше Украина экспортировала огромные объемы мяса птицы и создавала конкуренцию многим европейским производителям. Даже требовали квоты расширить. Но сейчас и они уходят в минус и сдают свои позиции на международных рынках.
Ну, если Украина в этом году начала огурцы покупать в России и сало, опять же, в России, а еще в Польше и Белоруссии, о чем речь вообще. Понятно, картошку они тоже покупали в Египте и других странах, но до сала дошло – до национального символа…
Факт остается фактом - при нынешних ценах на энергоносители украинская экономика теряет свои возможности конкурировать с зарубежными производителями очень быстро. Именно поэтому значительно количество предприятий уже закрыто, и будут закрываться дальше.
«СП»: - Так, может, стоит прислушаться к совету президента России и использовать преимущества запуска «Северного потока-2». Ведь спотовые цены, по которым Украина сейчас покупает газ, тут же снизятся…
- Понимаете, если бы они исходили из того, что выгодно, наверное, и «майдана» не было бы. Но они не действуют, исходя из таких аргументов – это выгодно для Украины, это невыгодно. Там совершенно другая мотивация. Все эти аргументы верстаются не внутри Украины, а за рубежом. А Украина, как оккупированная, действительно, территория, лишь исполняет волю оккупантов.
Они даже от создания своей вакцины от коронавируса отказались. Заявили сначала, что создадут вакцину, потом съехали с темы. Им не позволили разработать свою вакцину, потому что это прерогатива стран, имеющих государственный суверенитет. Колонии должны исключительно закупать подобные вещи.
В случае с «СП-2» тоже сложно представить, чтобы Украина сейчас изменила риторику. Хотя даже циничным европейцам совесть не позволяет уже открывать рот по этому поводу. А немцы, так вообще, зарабатывают на этой ситуации. Получая с избытком газ по долгосрочным контрактным ценам, умудряются еще этим восточноевропейским «папуасам» перепродавать его по спотовым ценам.
Германия в этом плане ведет себя прагматично. В принципе, и «Газпрому» торопиться особо некуда. Захотят европейцы – они могут ускорить процесс. Но те просто уже на этом зарабатывают, вот в чем суть.
Было бы у европейцев желание снизить цены – включили бы уже «СП-2» на полную мощность. Сертификация? Так её можно параллельно проводить, как это было с «СП-1». В чем проблема? Сертифицируйте до лета. «Газпрому» ваша медлительность не в наклад – затраты на строительство газопровода уже окупились. Так что, наблюдаем спокойно за ситуацией.
«СП»: - И готовимся, видимо, к новым обвинениям со стороны официального Киева…
- Поэтому, как бы не было жалко в этой ситуации население Украины, нет никакого смысла идти Киеву навстречу. Ведь раньше руководство России говорило, что «мы не можем повысить цены или ввести санкции, потому что от этого будут страдать представители нашего единого народа, живущего на Украине». Однако любая уступка со стороны Москвы, попытка сделать лучше населению Украины, никаким образом не отражается на уровне жизни простых украинцев. Тарифы на «коммуналку» не снизятся, ценники в магазинах не уменьшатся… Любой компромисс просто увеличивает прибыль тех, кто находится у «руля» этого недогосударства. Населению от этого легче никаким образом не будет.