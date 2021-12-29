Миллер сообщил о минимальных запасах газа на Украине

«В пятницу, 24 декабря, Украина вошла в зону исторических минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Сегодня запасы топлива на Украине составляют менее 14 миллиардов кубометров газа — это на десять миллиардов меньше, чем в конце декабря прошлого года», — сказал Миллер.