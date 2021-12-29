Миллер сообщил о минимальных запасах газа на Украине

Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли исторического минимума. Об этом на совещании о прохождении отопительного сезона с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводятся на сайте Кремля.
«В пятницу, 24 декабря, Украина вошла в зону исторических минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Сегодня запасы топлива на Украине составляют менее 14 миллиардов кубометров газа — это на десять миллиардов меньше, чем в конце декабря прошлого года», — сказал Миллер.
Он также отметил, что в настоящее время «Газпром» полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины. Из запланированных 40 миллиардов кубометров компания поставила 41,5 миллиарда кубометров топлива.