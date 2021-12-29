Полная неожиданность: В Германии изменили позицию по «СП-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует продолжать блокировать запуск «Северного потока-2». Позиция премьер-министра стала полной неожиданностью не только для международных партнеров ФРГ, но и некоторых членов правительства страны. Об этом сообщает The New York Times.

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В газете отметили, что Шольц занял ту же позицию в отношении газопровода, что и его предшественница Ангела Меркель. Экс-канцлер Германии поддерживала проект и считала его «исключительно важным для развития промышленной базы ФРГ».

При этом многие союзники страны выступают против запуска «СП-2» из-за опасений потерять плату за транзит, в частности, речь идет об Украине. Также негативно относятся к газопроводу США, считая его угрозой безопасности Европы и инструментом усиления влияния Москвы.

«В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры "зеленых" делают заявления в поддержку европейских и американских требований о том, чтобы Германия использовала трубопровод как инструмент давления на президента России Владимира Путина», — уточняется в статье.