Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Полная неожиданность: В Германии изменили позицию по «СП-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует продолжать блокировать запуск «Северного потока-2». Позиция премьер-министра стала полной неожиданностью не только для международных партнеров ФРГ, но и некоторых членов правительства страны. Об этом сообщает The New York Times.

Полная неожиданность: В Германии изменили позицию по «СП-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В газете отметили, что Шольц занял ту же позицию в отношении газопровода, что и его предшественница Ангела Меркель. Экс-канцлер Германии поддерживала проект и считала его «исключительно важным для развития промышленной базы ФРГ».

При этом многие союзники страны выступают против запуска «СП-2» из-за опасений потерять плату за транзит, в частности, речь идет об Украине. Также негативно относятся к газопроводу США, считая его угрозой безопасности Европы и инструментом усиления влияния Москвы.

«В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры "зеленых" делают заявления в поддержку европейских и американских требований о том, чтобы Германия использовала трубопровод как инструмент давления на президента России Владимира Путина», — уточняется в статье.

По мнению научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Екатерины Ефимовой, «Северный поток-2» все равно сертифицируют, но с «определенными условиями», например сохранением транзитных поставок через Украину.

Экономика,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители