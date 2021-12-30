Путин назвал сроки начала поставок газа в Европу по «СП-2»

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения проекта со стороны Евросоюза, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
«Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной Республике Германия. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа», — сказал глава государства.
Уточняется, что объем поставок газа составит 55 миллиардов кубометров в год.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил Владимиру Путину о готовности к работе газопровода «Северный поток — 2». По его словам, вторая нитка газопровода наполнена газом до рабочего давления. Миллер подчеркнул, что заполнение второй нитки было завершено 29 декабря в 12:58 мск.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что сертификация газопровода завершится не позже конца первого полугодия 2022 года.
«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия — это максимальный срок», — подчеркнул Новак.