Немцы отказались платить Киеву «налог» с российского газа

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой говорится о готовности проекта «Северный поток — 2» к эксплуатации, сообщает news.ru.

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Днем ранее об этом заявил российский лидер Владимир Путин. По данным журнала, Москва якобы «усиливает давление» на Германию, а США и Украина относятся к проекту критически. При этом Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа.

Читатели в комментариях к материалу возмущались, что они в данной ситуации стали ответственными за благополучие других стран.

«Почему мы несём ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешёвый транспортный маршрут?», — задался вопросом один из пользователей интернета.

«Я не могу больше слушать нытьё о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию», — заявил другой читатель Der Spiegel.

По его словам, украинские власти не могут привести в порядок свой бюджет и разобраться с коррупцией, перестав взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств.

29 декабря президент Пути заявил, что поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся незамедлительно после одобрения проекта со стороны Евросоюза.