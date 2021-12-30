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41 минуту назад

В ЦБ заявили о риске перегрева экономики России

Российская экономика находится вблизи состояния перегрева из-за ситуации на рынке труда. Об этом в интервью YouTube-каналу Bitkogan заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

В ЦБ заявили о риске перегрева экономики России
Фото: ТАССТАСС

«Анализ рынка показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева», — сказал он.

Тремасов также отметил, что «мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей, и рынок труда является ключевым ограничением долгосрочного роста». По мнению главы департамента ЦБ, сейчас российская экономика испытывает возрастающий дефицит трудовых ресурсов.

«И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», — заявил он.

По словам Тремасова, на перспективы для роста экономики будет в дальнейшем влиять рост ее производительности.

Ранее в декабре главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт перечислил четыре реальных риска для российской экономики. Речь идет об угрозе развития пандемии, высоком риске неожиданного всплеска инфляции в 2022 году, вероятных санкций Запада и переходе к «зеленой» экономике.

Также Минэкономразвития ранее сообщило, что рост ВВП России в годовом выражении ускорился, составив по итогам ноября 5,2% после 4,8% в октябре, за январь-ноябрь рост составил 4,7%. Отмечается, что самый большой вклад в ноябрьское ускорение внесли строительство, а также сельское хозяйство, поскольку сезон сбора урожая сместился к концу года из-за погодных условий. Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции 23 декабря, что российская экономика по итогам года вырастет на 4,5%.

Экономика,Кирилл Тремасов,Владимир Путин,Всемирный Банк,Минэкономразвития,Центральный банк России,
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