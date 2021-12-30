В ЦБ заявили о риске перегрева экономики России

Российская экономика находится вблизи состояния перегрева из-за ситуации на рынке труда. Об этом в интервью YouTube-каналу Bitkogan заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

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«Анализ рынка показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева», — сказал он.

Тремасов также отметил, что «мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей, и рынок труда является ключевым ограничением долгосрочного роста». По мнению главы департамента ЦБ, сейчас российская экономика испытывает возрастающий дефицит трудовых ресурсов.

«И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», — заявил он.

По словам Тремасова, на перспективы для роста экономики будет в дальнейшем влиять рост ее производительности.

Ранее в декабре главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт перечислил четыре реальных риска для российской экономики. Речь идет об угрозе развития пандемии, высоком риске неожиданного всплеска инфляции в 2022 году, вероятных санкций Запада и переходе к «зеленой» экономике.