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3 часа назад

Названы легкие способы отличить фальшивые деньги от настоящих

Качество бумаги и защитные элементы на купюрах помогут отличить фальшивые деньги от настоящих. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнила начальник управления кассовых операций одного из российских банков Наталья Позднышева.

Названы легкие способы отличить фальшивые деньги от настоящих
Фото: pixabaypixabay

Несмотря на то, что безналичный расчет в России все больше распространяется, востребованы остаются и бумажные деньги, среди которых временами встречаются фальшивки. Чтобы не оказаться обманутым, в первую очередь, стоит обратить внимание на качество бумаги: рублевые и долларовые купюры сделаны из хлопка, в последние также добавляется лен, а потому их структура более волокнистая, чем у обычной бумаги.

Обязательно стоит проверить защитные элементы: водяной знак и защитную ленту, которые присутствуют на всех купюрах в мире.

«Также высокоэффективными элементами являются муаровые полосы: при наклоне в определенном месте банкноты возникают разноцветные радужные полосы», - добавила Позднышева в беседе с агентством «Прайм».

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Шерстобитов в разговоре со «Звездой» оценил угрозу «мертвых» банковских карт.

Экономика,
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