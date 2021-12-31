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3 часа назад

Михаил Мишустин поручил выделить дополнительно 5,5 млрд руб. на субсидии отечественному кино

Министерство финансов до 1 апреля выделит министерству культуры 5,5 млрд руб. на производство российских фильмов. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Мишустин поручил выдать 5,5 млрд на российское кино
Фото: ТАССТАСС

Согласно сообщению, Минфину предстоит до 1 апреля обеспечить выделение Минкультуры России дополнительных бюджетных средств для предоставления субсидий на производство национальных фильмов - 5,5 млрд руб., включая 4 млрд руб. Фонду кино. Минкультуры и Минцифры должны до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта».

Одно из поручений касается Концепции развития отечественного кинематографа до 2030 года. «Документ должен учитывать оценку влияния на киноиндустрию роста рынка онлайн-кинотеатров, предусматривать меры по модернизации системы образования в сфере кинематографии и сохранению базовых государственных киностудий в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге», - говорится в сообщении пресс-службы.

Доработкой проекта концепции займутся Минкультуры, Минцифры и Минфин совместно с Фондом кино и профессиональным сообществом. В правительство документ должен быть внесен до 1 марта.

Экономика,Михаил Мишустин,Минкультуры,Минфин,
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