Без российского газа: что добьет экономику стран ЕС

Цены на газ в Европе, угрожавшие преодолеть рубеж в 3 000 долларов за тысячу кубометров, снизились практически до октябрьских значений. Но подорожавшие энергоносители уже стали причиной закрытия некоторых предприятий. Показательна в этом плане ситуация в Чехии.

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Энергетический кризис продемонстрировал европейцам сразу две, казалось бы, очевидные вещи: нестабильность «зеленой энергетики» и сильнейшую зависимость от дешевых углеводородов. В частности, из России.

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Ошибочно думать, что Европа зависит именно от газа, добывающегося на просторах РФ. Если бы дармовой газ в ЕС начали поставлять США или, скажем, Алжир на порядок увеличил бы прокачку по газопроводу «Магриб», картина была бы совсем другой. Но Европа годами и десятилетиями ориентировалась на то, что на все согласный восточный сосед отгрузит сколько скажут, да еще и благодарить будет. Отсюда и постоянные обвинения в адрес «Газпрома», чтобы не забывал свое место, и игры с дорогой, зато такой благообразной «зеленой энергетикой».

Но реальность не дрогнувшей рукой расставила всех по местам. Снижение температуры и безветрие стали причиной взрывного роста цен на спотовый (трубопроводный же без молекул демократии) газ. И с этим справились не все.

Так, в Чехии на днях закрылась компания Frantiskovy Energie, поставлявшая электричество 2 635 абонентам. И еще 2 350 абонентов получали у нее газ. До этого с рынка ушли A-PLUS Energie (150 клиентов), Microenergy (760) Kolibrik Energie (28 000) и Bohemia Energy. Последняя упомянутая фирма обеспечивала электричеством 900 тыс. потребителей.

В теории освободившееся на рынке место должны немедленно занять другие игроки, для которых уход конкурентов — праздник. Но на деле подключение новых абонентов требует заметных расходов, а после скачка цен на энергоносители лишних денег у энергетиков нет.

Кроме того, не стоит путать потребителей и людей. Клиентами таких компаний были не только частные домохозяйства, но и предприятия. Пострадал не только малый бизнес, но и крупные производители, дававшие чешской экономике сотни и тысячи рабочих мест.

В недавнем обращении к нации президент Чехии Милош Земан заявил, что главную опасность для страны представляет не Россия, а так называемая «Зеленая сделка»: план достижения нулевого выброса парниковых газов в ЕС к 2050 году. По его мнению, этот пакт стал возможен благодаря превращению экологии из науки в религию.

Земан подвергался критике прозападных политиков страны за излишне пророссийский курс. Теперь же, когда стало очевидно, что программы ЕС напрямую угрожают уровню жизни чехов, пришла пора задуматься. А может быть 77-летний экономист старой школы понимает, как работает народное хозяйство лучше, чем адепты Греты Тунберг? Хотя, такое признание — слишком сильный удар по самолюбию для последователей зеленого курса. Да и Россия уже не особенно заинтересована в спасении одумавшихся европейцев.