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1 час назад

Экономист назвал сдерживающий цены в России фактор

Единое экономическое пространство (ЕЭП) помогло России, Белоруссии и Казахстану создать общий рынок, за счет которого внутри государств удерживаются цены, считает доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Об итогах почти 10 лет существования ЕЭП он рассказал «Ленте.ру».

Назван сдерживающий цены в России фактор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия, Белоруссия и Казахстан — это страны, имеющие очень схожую финансовую структуру, отметил Кульбака. «Безусловно, это хороший факт, что это объединение существует, потому что оно увеличивает конкуренцию внутри этих стран и тем самым снижает цены. То есть, то что российские товары вынуждены конкурировать с белорусскими, а казахские с российскими снижает общий уровень цен», — пояснил экономист.

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По мнению Николая Кульбаки, существование Единого экономического пространства между Россией, Белоруссией и Казахстаном помогает сдерживать резкие скачки курсов. «Безусловно, это влияет на обмен нашими валютами. Но также все наши валюты зависят от внешних курсов. Потому что у нас больший объем продаж идет не внутри этих стран, а со странами западной Европы, Китаем», — высказался экономист.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объединяет пять государств с общим населением 184 миллиона человек и совокупным ВВП по итогам 2019 года почти в два триллиона долларов. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия к настоящему времени представляют главный интеграционный проект на постсоветском пространстве.

Началу интеграции предшествовал Договор о Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом пространстве (ЕЭП), который Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия утвердили 26 февраля 1999 года.

Главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 10 октября 2000 года. Документ вступил в силу 30 мая 2001 года. Цель объединения — максимально возможная интеграция экономик независимых государств.

В 2007 году было объявлено о намерении создать на базе ЕврАзЭС Таможенный союз (ТС). В него с 2010 года вошли Россия, Белоруссия и Казахстан — как страны, наиболее продвинувшиеся в деле интеграции и готовые к новому уровню. С середины 2010 года в силу вступил единый Таможенный кодекс трех стран, и исчезли пункты таможенного контроля на границах между ними. В ноябре 2011 года эти три страны приняли Декларацию о евразийской экономической интеграции, подразумевающую введение Единого экономического пространства (ЕАП). Речь шла о создании общего рынка — свободном движении товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. С 2012 года межправительственные соглашения вступили в силу.

Экономика,РАНХиГС,ЕАЭС,Lenta.ru,
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