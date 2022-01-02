Назван сдерживающий цены в России фактор

Единое экономическое пространство (ЕЭП) помогло России, Белоруссии и Казахстану создать общий рынок, за счет которого внутри государств удерживаются цены, считает доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Об итогах почти 10 лет существования ЕЭП он рассказал «Ленте.ру».

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Россия, Белоруссия и Казахстан — это страны, имеющие очень схожую финансовую структуру, отметил Кульбака. «Безусловно, это хороший факт, что это объединение существует, потому что оно увеличивает конкуренцию внутри этих стран и тем самым снижает цены. То есть, то что российские товары вынуждены конкурировать с белорусскими, а казахские с российскими снижает общий уровень цен», — пояснил экономист.

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По мнению Николая Кульбаки, существование Единого экономического пространства между Россией, Белоруссией и Казахстаном помогает сдерживать резкие скачки курсов. «Безусловно, это влияет на обмен нашими валютами. Но также все наши валюты зависят от внешних курсов. Потому что у нас больший объем продаж идет не внутри этих стран, а со странами западной Европы, Китаем», — высказался экономист.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объединяет пять государств с общим населением 184 миллиона человек и совокупным ВВП по итогам 2019 года почти в два триллиона долларов. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия к настоящему времени представляют главный интеграционный проект на постсоветском пространстве.

Началу интеграции предшествовал Договор о Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом пространстве (ЕЭП), который Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия утвердили 26 февраля 1999 года.

Главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 10 октября 2000 года. Документ вступил в силу 30 мая 2001 года. Цель объединения — максимально возможная интеграция экономик независимых государств.