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1 час назад

Стал известен доход самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Совокупное состояние миллиардеров первой десятки рейтинга по версии Bloomberg Billionaires Index за 2021 год увеличилось на 402,17 млрд долларов. Об этом сообщает портал ProFinance.ru.

Больше всего - 121 миллиард долларов - заработал за прошлый год лидер рейтинга Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX. В течение года его состояние превышало отметку в 300 миллиардов долларов.

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Находящийся на втором месте рейтинга миллиардеров бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос разбогател на 5 млрд долларов, гендиректор конгломерата LVMH, владеющего такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, Бернар Арно прибавил к своему состоянию 61 млрд долларов.

Билл Гейтс заработал за год 7 млрд долларов, соучредитель Google Ларри Пейдж — 47 млрд долларов. Facebook и Instagram принесли Марку Цукербергу 24 млрд долларов. Еще один соучредитель Google Сергей Брин стал богаче на 45 млрд долларов, основатель Oracle Ларри Эллисон — на 29 млрд долларов, а генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — на 21 млрд долларов.

Ранее стало известно, что совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала 2021 года на 65,63 млрд долларов. В частности, состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона за год увеличилось на 8,58 млрд долларов. Также заметно богаче - на 7,25 млрд долларов – стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

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