Совокупное состояние миллиардеров первой десятки рейтинга по версии Bloomberg Billionaires Index за 2021 год увеличилось на 402,17 млрд долларов. Об этом сообщает портал ProFinance.ru.

Больше всего - 121 миллиард долларов - заработал за прошлый год лидер рейтинга Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX. В течение года его состояние превышало отметку в 300 миллиардов долларов.

Находящийся на втором месте рейтинга миллиардеров бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос разбогател на 5 млрд долларов, гендиректор конгломерата LVMH, владеющего такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, Бернар Арно прибавил к своему состоянию 61 млрд долларов.