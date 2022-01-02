Совокупное состояние миллиардеров первой десятки рейтинга по версии Bloomberg Billionaires Index за 2021 год увеличилось на 402,17 млрд долларов. Об этом сообщает портал ProFinance.ru.
Больше всего - 121 миллиард долларов - заработал за прошлый год лидер рейтинга Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX. В течение года его состояние превышало отметку в 300 миллиардов долларов.
Находящийся на втором месте рейтинга миллиардеров бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос разбогател на 5 млрд долларов, гендиректор конгломерата LVMH, владеющего такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, Бернар Арно прибавил к своему состоянию 61 млрд долларов.
Билл Гейтс заработал за год 7 млрд долларов, соучредитель Google Ларри Пейдж — 47 млрд долларов. Facebook и Instagram принесли Марку Цукербергу 24 млрд долларов. Еще один соучредитель Google Сергей Брин стал богаче на 45 млрд долларов, основатель Oracle Ларри Эллисон — на 29 млрд долларов, а генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — на 21 млрд долларов.
Ранее стало известно, что совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала 2021 года на 65,63 млрд долларов. В частности, состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона за год увеличилось на 8,58 млрд долларов. Также заметно богаче - на 7,25 млрд долларов – стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.