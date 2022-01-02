Против «Северного потока-2» еще могут ввести санкции в случае, если Россия вторгнется на Украину. Об этом в интервью газете Waz заявил депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур.

«Конечно, если Россия вторгнется на Украину, то "Северный поток-2" не будет запущен. В этом нет никаких сомнений», — приводятся в материале слова Нурипура.

При этом он отметил, что газопровод уже готов. По словам Нурипура, Германия будет придерживаться закона, и если проект пройдет сертификацию, а Россия не станет предпринимать каких-либо противоправных действий, он заработает в положенный срок.

«Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает», — подчеркнул Нурипур.