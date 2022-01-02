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2 часа назад

В ФРГ связали запуск "Севпотока - 2" с действиями РФ на Украине

Против «Северного потока-2» еще могут ввести санкции в случае, если Россия вторгнется на Украину. Об этом в интервью газете Waz заявил депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур.

«Конечно, если Россия вторгнется на Украину, то "Северный поток-2" не будет запущен. В этом нет никаких сомнений», — приводятся в материале слова Нурипура.

При этом он отметил, что газопровод уже готов. По словам Нурипура, Германия будет придерживаться закона, и если проект пройдет сертификацию, а Россия не станет предпринимать каких-либо противоправных действий, он заработает в положенный срок.

В Германии допустили заморозку "Северного потока-2"

«Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает», — подчеркнул Нурипур.

Внутри немецкого правительства уже давно нет единого мнения по поводу «Северного потока-2». Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок не смогли прийти к общей позиции по газопроводу. Первый видел в «СП-2» совместный коммерческий проект, вторая высказалась против данного утверждения, заявив, что проект нельзя считать таковым из-за его большой геостратегической роли.

Экономика,Видео,Анналена Бербок,Олаф Шольц,МИД,Бундестаг,
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