Премьер Украины заявил о росте экспорта в 2021 году

Объем экспорта на Украине в 2021 году стал третьим по размеру с 1996 года, составив $67,7 млрд. При этом показатели импорта не такие высокие, как ранее, сообщил в воскресенье премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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"В 2021 году имеем третий по размеру объем экспорта с 1996 года. По состоянию на 29 декабря экспорт товаров из Украины составил $67,7 млрд. Больше наша страна экспортировала только в 2012 году - $68,8 млрд, а также в 2011 году - $68,3 млрд", - сообщил он на своей странице в Facebook.

При этом Шмыгаль признал, что страна не может похвастаться аналогичными успехами в части импорта. "Тогда значительно больше был и импорт - $84,7 млрд и $82,6 млрд соответственно (в 2012 году и в 2011 году). В то время как по состоянию на 29 декабря 2021 года общий импорт составил $72,84 млрд", - уточнил премьер.

Рекордным в прошлом году за последние пять лет стал приток иностранных инвестиций на Украину.

"В 2021 году иностранные инвестиции стали рекордными за последние пять лет и составили, по оценкам Национального банка [Украины], около $6,5 млрд", - утверждает Шмыгаль.