В Госдуме предложили разместить «страшные картинки» на алкоголе

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил обязать производителей алкогольной продукции размещать на спиртных напитках «страшные картинки» по аналогии с сигаретной продукцией. Под демотиваторы можно занять две третьих площади упаковки, отметил он в беседе с РИА Новости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65–70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя, — заявил руководитель проекта «Трезвая Россия».

Он добавил, что на спиртных напитках следует обязательно указывать, что «алкоголь убивает в любом количестве».

Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель, — подчеркнул Хамзаев.

С подобной инициативой он выступает второй раз. В первый раз Минздрав России пообещал изучить идею депутата, однако никаких действий за этим не последовало.

Ранее стало известно, что потребление россиянами нелегального алкоголя остаётся на «опасно высоком уровне», сообщили специалисты центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково». По подсчётам экспертов, в 2021 году объём такой продукции составил 26–35% от всего объёма потребления спиртного в стране.