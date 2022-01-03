Путин поручил установить исчерпывающие меры безопасности при подземных горных работах

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил с учетом мирового опыта разработать и установить исчерпывающие требования аэрологической и иной промышленной безопасности при ведении подземных горных работ. Как сообщается на сайте Кремля, такое распоряжение глава государства дал по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Фото: ТАСС ТАСС

"Разработать с учетом мирового опыта и принять меры по установлению исчерпывающего перечня требований аэрологической безопасности и иных требований промышленной безопасности в отношении объектов ведения подземных горных работ", - указано в числе поручений правительству РФ.

Видео дня

Кабмин также должен рассмотреть вопрос о внесении в правила проведения экспертизы промышленной безопасности изменений, в соответствии с которыми не допускается выдача заключений о возможности применения объекта, не соответствующего требованиям безопасности. Сделать это необходимо в срок до 1 сентября 2022 года.

Кроме того, правительству необходимо обеспечить использование средств видеофиксации (видеорегистраторов) при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении производственных объектов I и II классов опасности. Это нужно для "достоверного подтверждения состояния объектов в период проведения проверки, фактов нарушений обязательных требований, а также представления при необходимости результатов видеофиксации в правоохранительные органы или в суд", отмечается на сайте Кремля.

Путин также поручил кабинету министров при рассмотрении проектов актов, устанавливающих требования промышленной и иной безопасности, не учитывать предложения и замечания, реализация которых может повлечь за собой снижение уровня безопасности, создать угрозы жизни и здоровью граждан или окружающей среде.