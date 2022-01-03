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3 часа назад

Лукашенко подписал закон о бюджете на 2022 год с дефицитом 1,5% от ВВП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2022 год", документ предусматривает дефицит порядка 1,5% от ВВП. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко подписал дефицитный бюджет Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

"Сохранится социальная направленность расходов бюджета - значительную их часть составят расходы на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, другие выплаты, а также на выполнение государственных социальных стандартов", - говорится в сообщении.

"Это абсолютно приемлемый для нас дефицит, источники для его финансирования у нас гарантированно есть - это остатки ранее накопленных средств бюджета", - приводит агентство БелТА слова замминистра финансов Елены Печень. По ее словам, социальный блок расходов не только сохранен, но и существенно увеличен.

Она уточнила, что финансирование социальной сферы составит порядка 45% всех расходов консолидированного бюджета. "Традиционно основную нагрузку в этой части на себе несут местные бюджеты. В числе приоритетов, безусловно, остается повышение благосостояния граждан", - добавила замглавы ведомства.

Также Лукашенко подписал законы "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год" и "Об изменении законов по вопросам налогообложения".

Экономика,Александр Лукашенко,
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