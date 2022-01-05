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58 минут назад

Украина объявила новые газопроводы ненужными

Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон.

Украина объявила новые газопроводы ненужными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости».

Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа»

Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.

Экономика,Компании,Сергей Макогон,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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