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1 час назад

В Афганистан приехали инвесторы из России

Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи провел встречу с местными и российскими инвесторами. Он обсудил с бизнесменами вложения в нефтяную, металлургическую и газовую инфраструктуру страны. Об этом сообщил в Twitter заместитель официального представителя движения «Талибан» (запрещено в России) Инамулла Самангани.

В Афганистан приехали инвесторы из России
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

На встрече обсуждались добыча и создание нефте- и газоперерабатывающих предприятий, заводов по производству цемента и сплавов.

Предпринимателей, входивших в состав делегации, Самангани не назвал. При этом он отметил, что один из российских бизнесменов по имени Александр заинтересовался возможностью инвестирования.

Ханафи заверил, что «в Афганистане для инвесторов будут созданы хорошие условия и соответствующая инфраструктура».

Экономика,
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