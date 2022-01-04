В Афганистан приехали инвесторы из России

Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи провел встречу с местными и российскими инвесторами. Он обсудил с бизнесменами вложения в нефтяную, металлургическую и газовую инфраструктуру страны. Об этом сообщил в Twitter заместитель официального представителя движения «Талибан» (запрещено в России) Инамулла Самангани.

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На встрече обсуждались добыча и создание нефте- и газоперерабатывающих предприятий, заводов по производству цемента и сплавов.

Предпринимателей, входивших в состав делегации, Самангани не назвал. При этом он отметил, что один из российских бизнесменов по имени Александр заинтересовался возможностью инвестирования.